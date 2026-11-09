Ticker: DFB-Team zum letzten Mal im Home Ground

Die Vorrunde der UEFA Nations League geht für die deutsche Nationalmannschaft in die heiße Phase. Vor den beiden abschließenden Gruppenspielen gegen Serbien am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Belgrad und gegen die Niederlande am kommenden Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin ist vom Einzug ins Viertelfinale bis zum Abstieg in Liga B noch alles möglich. Alle wichtigen Infos rund um die beiden Länderspiele gibt's im Team-Ticker auf DFB.de.

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Zum letzten Mal bei adidas

Zum letzten Mal kommt die Nationalmannschaft von heute an bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen. Bis zum Mittag erwartet Bundestrainer Jürgen Klopp seine Nationalspieler im Teamquartier Home Ground zur Vorbereitung auf die finalen Gruppenspiele in der UEFA Nations League. Statt Waldemar Anton von Borussia Dortmund, der mit muskulären Problemen ausfällt, reist der am Sonntag nachnominierte Ridle Baku von RB Leipzig an. Baku hat bislang acht A-Länderspiele absolviert und wurde 2021 mit der deutschen U 21 Europameister.

Deutschland trifft zunächst am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Belgrad auf Serbien und im Anschluss am Montag, 16. November (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), im Olympiastadion Berlin auf Tabellenführer Niederlande. Für dieses Spiel gibt es noch Restkarten im DFB-Ticketshop. Das Hinspiel gegen Serbien hatte das DFB-Team im Oktober in München mit 2:0 gewonnen, das Hinspiel im September gegen die Niederlande in Amsterdam endete 1:1.