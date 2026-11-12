Klopp: "Ich habe einen super positiven Blick auf diese Mannschaft"

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im fünften Gruppenspiel in der UEFA Nations League in Belgrad auf Serbien. Vor der Partie im Rajko-Mitic-Stadion haben Bundestrainer Jürgen Klopp und Florian Wirtz über den Gegner, die Aufstellung und die Entwicklung der Mannschaft gesprochen. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen gesammelt.

Jürgen Klopp über …

… die Ausgangslage: Es war eine gute Woche bis hierhin. Es hat sich keiner wehgetan, und wir fühlen uns gut vorbereitet. Wohlwissend, dass wir morgen auf einen Gegner treffen, der ein sehr gutes Ergebnis erzielen will. Die Situation ist so, dass wir ein Endspiel gegen die Niederlande haben wollen, und da ist die Hürde Serbien.

… die Zuschauersituation: Wir nehmen es, wie es ist. Wir sind hier, um ein Fußballspiel zu spielen und zu gewinnen. Mir ist ein volles Stadion immer lieber, aber man kann an den Rahmenbedingungen nichts ändern.

… die Kinder im Stadion: Ich hoffe, wir können den Kindern ein schönes Spiel bieten. Wir müssen morgen 5000 serbische Kinder mit dem Gedanken nach Hause schicken: Im Fußball verliert man auch. Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen, obwohl wir vor Kindern spielen. (lacht)

… Florian Wirtz: Mit der Zeit wird Flo in Liverpool Fuß fassen. Es war eine schwierige Phase, als er ankam und sich dort reinfinden musste. Dass das mit der Zeit kommt, wundert mich nicht. Ein Flo Wirtz in Topverfassung kann uns extrem helfen.

… die Stimmung im Team: Wir wachsen zusammen, es ist eine gute Stimmung da. Ich hoffe, dass wir die gute Arbeit, die die Jungs abgeliefert haben, morgen auch im Spiel zeigen. Auf dem Weg, uns zu der Mannschaft zu entwickeln, die wir sein wollen, tut jedes gute Ergebnis gut.

… den Gegner Serbien: Man kann gegen jeden Gegner Probleme haben. Wegen der Verletzungssituation der Serben können wir nicht berechnen, wie sie es angehen. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Ein paar Namen fehlen. Wenn sie jetzt junge Spieler hinzunehmen, dann rechne ich mit einer sehr lebendigen, intensiven und aggressiven serbischen Mannschaft, und die gedenken wir auf unsere Art zu bespielen. Ich freue mich darauf und erwarte ein sehr schweres Spiel. Es ist ein Prüfstand, wie weit wir sind.

… die Vorbereitung: Wir haben versucht, uns auf die verschiedenen Konstellationen vorzubereiten. Wir wollen uns von der Spielweise des Gegners unabhängig machen. Die Karten sind jetzt neu gemischt. Wir können reagieren, wenn morgen etwas passiert, was wir heute noch nicht wissen.

… die Aufstellung: Beim Blick auf das letzte Spiel gegen Serbien war es die Mischung aus fußballerischem Vermögen und taktischer Disziplin. Ich habe eine Formation im Kopf. Wenn niemand krank wird, weiß ich, wie wir morgen anfangen.

… die Zukunft der Mannschaft: Ich habe viele Gespräche geführt, unter anderem auch mit Joshua Kimmich. Es wird sehr häufig gesagt, dass im deutschen Fußball viel fehlt, Topspieler und so weiter. Ich habe einen super positiven Blick auf diese Mannschaft. Wir haben viele junge Spieler, und die Jungs sind richtig gut. Auf dem Flügel sind wir jung, da haben wir mit Lennart Karl einen Jungen. Im Sturm haben wir Jugend und Erfahrung, in der Verteidigung auch. Es sind viele positive Dinge da. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wann der zu Ende ist, wissen wir nicht, aber die Basis ist echt gut. Und die nächsten kommen schon nach: 15-, 16-Jährige, die wir auch schon kennen und die in drei, vier Jahren als 18-, 19-Jährige dabei sein könnten.

Florian Wirtz über …

… die Trainingswoche: Ich hatte das Gefühl, dass wir besser zueinander gefunden und die Sachen aus dem Training noch besser umgesetzt haben. Morgen kommt es darauf an, dass wir den richtigen Willen und die Leidenschaft auf den Platz bringen. Dann denke ich auch, dass wir die Serben schlagen können, weil wir sehr viel Qualität haben.

… den Austausch mit Jürgen Klopp: Meistens schreibt er nach dem Spiel eine kurze Nachricht. Er gratuliert, wenn es gut war, und sagt es mir auch, wenn es nicht so gut war, worüber ich mich auch freue. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich der Bundestrainer so viel Zeit nimmt und auch die Spiele im Verein guckt. Ich bin glücklich, dass er so interessiert daran ist.

… seine Position: Ich komme aus dem Zentrum, ich habe immer eher im Zentrum gespielt. Ich freue mich, dass ich auch in der Nationalmannschaft wieder mehr in der Mitte spiele. Die letzten Jahre, in denen ich mehr auf dem Flügel gespielt habe, habe ich aber auch genossen. Ich fühle mich sehr wohl auf der Position, auf der ich gerade spiele.

… sein erstes Ligator für Liverpool: Ja, er hat mir gratuliert. Ich glaube, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe. Wenn man als Offensivspieler Tore schießt oder Vorlagen gibt, beflügelt das. Manchmal gibt es Spiele, in denen man alles versucht, aber einfach nicht gut spielt. Wenn man dann besser eingebunden ist, tut das einem schon gut.

… das Spiel in Belgrad: Ich glaube schon, dass das Spiel anders wird. Ich glaube, sie werden aggressiver auf dem Platz agieren. Wir haben in München ein sehr gutes Spiel gemacht und von der ersten Minute an Gas gegeben. Wir haben sie nicht atmen lassen und die Bälle schnell wieder erobert. Das wollen wir morgen auch wieder auf den Platz bringen.

… die Stürmer: Ich glaube, dass wir da drei sehr gute Stürmer dabeihaben. Sie haben unterschiedliche Stärken. Havertz (Kai Havertz, Anm. d. Red.) ist sehr flexibel und kann auch mal auf den Flügel kippen. Fülle (Niclas Füllkrug, Anm. d. Red.) ist in der Box immer präsent, ein richtiger Stürmer, der vorne immer Alarm macht und auch Tore schießt. Und Younes (Younes Ebnoutalib, Anm. d. Red.) ist ein sehr guter Zocker. Er kann mit dem Ball am Fuß sehr viel machen und auch mal im Eins-gegen-eins zum Abschluss kommen. Ich bin froh, nicht entscheiden zu müssen, wer spielt. Ich freue mich, mit einem von den dreien zusammenspielen zu können. Alle drei haben eine richtig gute Qualität.

… die jungen Spieler: Wir haben jetzt vor allem auf dem Flügel viele junge, talentierte Spieler, darüber bin ich ziemlich froh. Auch gute Eins-gegen-eins-Spieler, das braucht man heute: Spieler, die sich durchsetzen können. Wir haben da eine sehr gute Variabilität, der Trainer hat eine gute Auswahl. Ich versuche voranzugehen. Ich bin jetzt schon lange dabei und habe viele Spiele mitgemacht. Ich versuche, den Jungen auch auf dem Platz zu helfen, weil es etwas anderes ist, als im Verein zu spielen. Ich versuche, ihnen Mut zu geben, das ist meine Aufgabe.