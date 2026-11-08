Anton fällt aus – Baku nachnominiert

Bundestrainer Jürgen Klopp hat am heutigen Sonntag Ridle Baku für die abschließenden Gruppenspiele in der UEFA Nations League gegen Serbien und die Niederlande nachnominiert. Der Verteidiger vom Bundesligisten RB Leipzig wird mit der Nationalmannschaft am Montag das Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach beziehen, dort bereitet Klopp sein Team auf das Länderspiel am 13. November in Belgrad (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und am 16. November in Berlin (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) vor. Der 28 Jahre alte Baku hat bislang acht Länderspiele für Deutschland bestritten.

Waldemar Anton wird dagegen nicht zur Nationalmannschaft reisen. Der 17-malige Nationalspieler von Borussia Dortmund, der am Donnerstag von Klopp in den 24 Mann starken Kader für Belgrad und Berlin nominiert worden war, kann dem Bundestrainer wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung stehen.