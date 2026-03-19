Der Fan Club Nationalmannschaft wird digitaler: Neuer Mitgliederausweis jetzt verfügbar!

Der Fan Club Nationalmannschaft geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft und setzt auf mehr Digitalisierung und Komfort für seine Mitglieder: Ab sofort steht allen Mitgliedern ein digitaler Mitgliederausweis zur Verfügung.

Der neue Ausweis lässt sich ganz einfach per Download in gängige Wallet-Anwendungen wie Apple Wallet oder Google Wallet integrieren. Neue Mitglieder erhalten ihn direkt nach der erfolgreichen Anmeldung und können ihn sofort ihrem Wallet hinzufügen. Bestandsmitglieder haben den Zugang zu ihrem Ausweis bereits per Newsletter erhalten. Zusätzlich steht allen Mitgliedern der QR-Code aus dem Wallet auch im persönlichen Mitgliederbereich zur Ansicht zur Verfügung. So ist der Mitgliedsnachweis jederzeit griffbereit auf dem Smartphone.

Ein weiterer Vorteil: Auch die aktuellen Bonuspunkte werden ab jetzt im Wallet angezeigt und automatisch aktualisiert. Die Punkte werden dabei zeitnah nach den Länderspielen aktualisiert, sodass Mitglieder jederzeit auf dem neuesten Stand bleiben.

Digitaler Ausweis als zentraler Zugangsnachweis

Mit der Einführung des digitalen Ausweises wird dieser künftig zum zentralen Zugangsnachweis für das exklusive Fan-Zelt bei Länderspielen der Männer-Nationalmannschaft. Der Zugang zum Fan-Zelt ist dabei einer der vielen Vorteile einer Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft.

Darüber hinaus profitieren Mitglieder von vielen weiteren exklusiven Benefits, darunter ein Ticketvorkaufsrecht von mindestens 48 Stunden vor dem öffentlichen Verkaufsstart sowie Zugriff auf reduzierte Tickets im Fanblock für Heimspiele. Zusätzlich erhalten Mitglieder dauerhaft 20 % Rabatt und kostenlosen Versand im DFB-Fanshop.

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