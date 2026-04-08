Der Bau des DFB-Campus war für den DFB ein Projekt von historischer Dimension. Im großen Interview sprechen Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, und Schatzmeister Stephan Grunwald über erfüllte Erwartungen, besondere Orte sowie die Bedeutung des Campus für den deutschen Fußball. Und sie erklären, warum so eine Anlage niemals wirklich fertig sein kann.