DFB-Campus
"Der Campus bringt Menschen zusammen"
Der Bau des DFB-Campus war für den DFB ein Projekt von historischer Dimension. Im großen Interview sprechen Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, und Schatzmeister Stephan Grunwald über erfüllte Erwartungen, besondere Orte sowie die Bedeutung des Campus für den deutschen Fußball. Und sie erklären, warum so eine Anlage niemals wirklich fertig sein kann.
Hier geht's zum vollständigen Interview im DFB-Journal
Kategorien: DFB-Campus, DER DFB, DFB GmbH & Co. KG
Autor: dfb
Alles zum DFB-Campus: Das neue DFB-Journal ist da
Das DFB-Journal 01/2026 stellt den DFB-Campus in Frankfurt am Main vor, an dem der deutsche Fußball gelebt wird. Mit Highlights wie einem Interview mit Generalsekretär Dr. Holger Blask und Schatzmeister Stephan Grunwald - hier geht's zum Journal.
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Jürgen Eißmann wird mit Wirkung zum 1. April 2026 Geschäftsführer der DFB EURO GmbH. Er wird damit die Vorbereitung und Durchführung der UEFA Women's EURO 2029 für den DFB in Zusammenarbeit mit der UEFA verantworten.
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Gemeinsam mit der Antirassismus-Organisation ROOTS startet der DFB eine Kooperation, die diskriminierende Strukturen im deutschen Fußball weiter sichtbar machen, hinterfragen und so nachhaltig verändern möchte.