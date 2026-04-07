DER DFB
Alles zum DFB-Campus: Das neue DFB-Journal ist da
Das DFB-Journal 01/2026 stellt den DFB-Campus in Frankfurt am Main vor, an dem der deutsche Fußball gelebt und gestaltet wird. Highlights des Magazins: ein Interview mit Generalsekretär Dr. Holger Blask und Schatzmeister Stephan Grunwald, umfangreiche Bilderstrecken, ein Campus-Tag mit einem U-Nationalspieler. Und das besondere Vermächtnis Sepp Herbergers.
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Autor: dfb
Jürgen Eißmann wird Geschäftsführer der DFB EURO GmbH
Jürgen Eißmann wird mit Wirkung zum 1. April 2026 Geschäftsführer der DFB EURO GmbH. Er wird damit die Vorbereitung und Durchführung der UEFA Women's EURO 2029 für den DFB in Zusammenarbeit mit der UEFA verantworten.
DFB und ROOTS: Kooperation zur Stärkung der Antirassismusarbeit im Fußball
Gemeinsam mit der Antirassismus-Organisation ROOTS startet der DFB eine Kooperation, die diskriminierende Strukturen im deutschen Fußball weiter sichtbar machen, hinterfragen und so nachhaltig verändern möchte.
DFB trauert um Hans-Jürgen Kreische
Der DFB trauert um Hans-Jürgen Kreische. Der 50-malige Nationalspieler der DDR ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Mit der DDR gewann er Olympia-Bronze 1972 und war 1974 bei der WM in Deutschland dabei.