Das DFB-Journal 01/2026 stellt den DFB-Campus in Frankfurt am Main vor, an dem der deutsche Fußball gelebt und gestaltet wird. Highlights des Magazins: ein Interview mit Generalsekretär Dr. Holger Blask und Schatzmeister Stephan Grunwald, umfangreiche Bilderstrecken, ein Campus-Tag mit einem U-Nationalspieler. Und das besondere Vermächtnis Sepp Herbergers.