Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Spielplan für die 2. Frauen-Bundesliga in der Saison 2026/2027 veröffentlicht. Los geht's am ersten Augustwochenende. Eröffnet wird die 2. Frauen-Bundesliga am Sonntag, 2. August (ab 15 Uhr, live auf DFB.TV und LEAGUES), mit dem Highlight im Ruhrstadion zwischen dem VfL Bochum und Aufsteiger Hertha BSC. Zudem stehen unter anderem die Duelle FC Ingolstadt 04 gegen 1. FFC Turbine Potsdam und TSG Hoffenheim II gegen FC Viktoria Berlin an. Die SGS Essen startet ihre Mission direkter Wiederaufstieg zuhause gegen Eintracht Frankfurt II. Der FC Carl Zeiss Jena, zweiter Absteiger im Teilnehmerfeld, gastiert bei Borussia Mönchengladbach.

In der 2. Frauen-Bundesliga wird es wie schon in der vergangenen Saison 26 Spieltage geben. Die Hinrunde endet am Wochenende 21. und 22. November, nach einer Länderspielpause starten die Teams dann am 13. Dezember in die Rückrunde. Die Winterpause liegt zwischen dem 15. und dem 16. Spieltag und dauert vom 21. Dezember bis zum 30. Januar 2027. Am 9. Mai (ab 14 Uhr), steigt für alle Teams zeitgleich das Saisonfinale, unter anderem mit den Duellen VfL Bochum gegen SV Meppen, FC Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC und Turbine Potsdam gegen Viktoria Berlin.

Die zeitgenaue Ansetzung der ersten beiden Spieltage erfolgt am kommenden Dienstag. Die Termine der weiteren Spieltage werden am Montag, 20. Juli, bekanntgegeben.

Jedes Wochenende ein Spiel live auf DFB.TV

Umfassend wird DFB.TV in der Saison 2026/2027 über die 2. Frauen-Bundesliga berichten. An jedem Spieltag überträgt der lineare Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion und über die App DFB.TV+ empfangen werden kann, eine Begegnung aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse live.

Zum Auftakt zeigt DFB.TV am 2. August (ab 15 Uhr) die Partie Bochum gegen Hertha BSC. Immer montags präsentiert DFB.TV in der Zusammenfassung alle Tore und die Highlights des gesamten Spieltags. Weiterhin bietet der DFB in Kooperation mit dem Streamingdienst Leagues jedes Spiel der 2. Frauen-Bundesliga als Livefeed an.