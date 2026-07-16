Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Spielplan für die Google Pixel Frauen-Bundesliga der Saison 2026/2027 veröffentlicht. Im Eröffnungsspiel am Freitag, 21. August (ab 18.20 Uhr, live im ZDF, auf MagentaSport und DAZN), empfängt der 1. FC Union Berlin den Deutschen Meister FC Bayern München im Stadion An der Alten Försterei.

Aufsteiger VfB Stuttgart startet im baden-württembergischen Duell bei der TSG Hoffenheim in seine Premierensaison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Der zweite Liganeuling 1. FSV Mainz 05 feiert sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse daheim gegen den SV Werder Bremen. Vizemeister VfL Wolfsburg gastiert am 1. Spieltag beim 1. FC Nürnberg. Komplettiert wird das erste Spielwochenende mit den Duellen Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln, Hamburger SV gegen SC Freiburg und RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern München steigt in der Hinrunde am 10. Spieltag, das Rückspiel findet am 23. Spieltag statt.

Saisonfinale mit Bayern gegen HSV

Das Kalenderjahr 2026 endet mit dem letzten Hinrunden-Spieltag, der zwischen dem 18. und 21. Dezember ausgetragen wird. Nach der Winterpause geht es vom 15. bis 18. Januar 2027 mit dem ersten Spieltag der Rückrunde weiter. Das Saisonfinale steigt für alle Teams zeitgleich am 23. Mai, wenn unter anderem der FC Bayern München auf den Hamburger SV und der 1. FC Union Berlin auf den VfL Wolfsburg treffen.

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden live bei MagentaSport und DAZN übertragen. Zudem werden die Montagsspiele live auf Sport1 gezeigt. ARD und ZDF haben das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 bis 5 folgen voraussichtlich Ende der nächsten Woche beziehungsweise Anfang der übernächsten Woche.