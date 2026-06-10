Das ist das offizielle Mannschaftsfoto für die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft hat heute das offizielle Teamfoto für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aufgenommen. Vor Trainingsbeginn stellte sich die Mannschaft am Mittwochvormittag auf dem Trainingsgelände der Wake Forest University in Winston-Salem vor zahlreichen Fotografen und Kamerateams für das Bild auf.

Alle 26 Spieler des WM-Kaders, das Trainerteam sowie Jonas Urbig, der als vierter Torhüter für das Training mit in die USA gereist ist, nahmen Aufstellung für das Teamfoto.