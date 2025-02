Frauen-Nationalmannschaft

Nations-League-Auftakt gegen Niederlande live in der ARD und im Stream

Mit einem Nachbarschaftsduell in den Niederlanden am Freitag (ab 20.45, live in der ARD und im Stream) steigen die DFB-Frauen in die neue Saison der UEFA Nations League sowie ins EM-Jahr ein. DFB.de fasst die wichtigsten Daten und Fakten zusammen.