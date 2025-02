Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Heimländerspiel des neuen Jahres am Dienstag, 25. Februar, in Nürnberg auf Österreich. Anstoß für das zweite Gruppenspiel der DFB-Frauen in der UEFA Women's Nations League 2025 ist um 18.15 Uhr, das ZDF überträgt live.

Karten für das Länderspiel im Max-Morlock-Stadion sind nun im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich.

Sitzplatzkarten ab 15 Euro

Sitzplatzkarten für die Partie in Nürnberg werden ab 15 Euro erhältlich sein (ermäßigt ab 12 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets kosten im Sitzplatzbereich 10 Euro pro Ticket (in Kategorie 3) und sind für alle Gruppen ab zehn Personen über den Bayerischen Fußball-Verband erhältlich. Der Fanblock in Nürnberg befindet sich in Block 11. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.

Den Auftakt in Gruppe 1 der Liga A der Nations League macht das deutsche Team bereits am 21. Februar (ab 20.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande im Rat Verlegh Stadion in Breda - hier geht's zu den Tickets.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.