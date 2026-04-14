Das Archiv auf dem DFB-Campus: Andere Zeiten

Im Untergeschoss des DFB-Campus lagert das Gedächtnis des deutschen Fußballs: 3,6 Regalkilometer voller Pokale, Trikots, teils skurriler Gastgeschenke, Publikationen, Akten, Erinnerungen. Wer sich in das DFB-Archiv begibt, der sucht, der nimmt eine Fährte auf. Und der kann im besten Fall Geschichten erzählen, die kaum jemand kennt. Wie die vom ersten Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft außerhalb Europas, kurz nach Weihnachten 1958.