Schiedsrichter
Daniel Schlager leitet Franz Beckenbauer Supercup
FIFA-Schiedsrichter Daniel Schlager leitet am Samstag (ab 20.30 Uhr, live bei SAT.1, MagentaTV und Sky) im Dortmunder Signal Iduna Park den Franz Beckenbauer Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.
Als Assistenten sind Sven Waschitzki-Günther und Tobias Fritsch im Einsatz. Vierter Offizieller ist Timo Gerach. Als Video-Assistenten fungieren Johann Pfeifer und Markus Sinn.
Kategorien: Schiedsrichter
Autor: dfb
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