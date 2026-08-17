Schiedsrichter

Daniel Schlager leitet Franz Beckenbauer Supercup

17.08.2026
Leitet den Franz Beckenbauer Supercup 2026 in Dortmund: Daniel Schlager Foto: imago

FIFA-Schiedsrichter Daniel Schlager leitet am Samstag (ab 20.30 Uhr, live bei SAT.1, MagentaTV und Sky) im Dortmunder Signal Iduna Park den Franz Beckenbauer Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Als Assistenten sind Sven Waschitzki-Günther und Tobias Fritsch im Einsatz. Vierter Offizieller ist Timo Gerach. Als Video-Assistenten fungieren Johann Pfeifer und Markus Sinn.

Kategorien: Schiedsrichter

Autor: dfb

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