Daniel Schlager leitet Franz Beckenbauer Supercup

Schiedsrichter

Investieren für den Erfolg: Bundesliga-Schiris bereiten sich vor

In den vergangenen zweieinhalb Wochen bereiteten sich die Schiedsrichter der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie ihre Assistenten und Video-Assistent*innen in Weiler-Simmerberg im Allgäu auf die neue Saison vor.