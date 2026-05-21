Heute (ab 13 Uhr, live auf dem YouTube-Kanal des DFB) gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein komplettes, 26 Mann starkes Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekannt. Ein gutes Dutzend WM-Fahrer wird dann schon bekannt sein - denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht seit dem frühen Vormittag in regelmäßigen Abständen je einen Spielernamen. DFB.de ist mit dem Countdown zum Kader stets auf Ballhöhe. Den Anfang hat der Kapitän gemacht - hier ist der Team-Ticker.

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Beier vor WM-Premiere

12 Uhr: Maximilian Beier ist bekennender Darts-Fan. Seine Treffsicherheit will er auch im Sommer bei der Weltmeisterschaft unter Beweis stellen. Der Angreifer vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den WM-Kader nominiert worden. Hier geht's zu seinem Video.

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Amiri aus Mainz in die USA

11.30 Uhr: 2017 wurde Nadiem Amiri mit der deutschen U 21-Nationalmannschaft in Polen Europameister, jetzt tritt er mit dem A-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an. Auch der Spieler des 1. FSV Mainz 05 steht im deutschen WM-Kader und ist in diesem Video zu sehen.

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Raum reist erneut zur WM

11 Uhr: David Raum lief bei der Weltmeisterschaft 2022 dreimal für Deutschland auf, in allen Gruppenspielen stand er in der Startelf. Im Sommer können weitere WM-Partien dazukommen - auch der Verteidiger von RB Leipzig steht im deutschen WM-Kader. Das ist sein Video.

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Pavlovic in deutscher Zentrale

10.30 Uhr: Die Heim-Europameisterschaft 2024 hatte Aleksandar Pavlovic trotz Nominierung verpasst. Wegen einer Mandelentzündung fiel der Mittelfeldakteur vom FC Bayern München für das Turnier im eigenen Land kurzfristig aus. Für die WM 2026 ist er wieder nominiert worden. Hier geht's zu seinem persönlichen Videoclip.

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Brown erstmals für WM nominiert

10 Uhr: Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt steht vor seiner ersten Turnierteilnahme für Deutschland mit der A-Nationalmannschaft. Mit der U 21 wurde er im vergangenen Jahr bereits Vizeeuropameister. Der dreimalige Nationalspieler wurde heute für die WM nominiert. Das ist sein Video.

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Leweling stürmt zur WM

9.30 Uhr: Auch Jamie Leweling vom VfB Stuttgart ist dabei. Der Angreifer folgt seinem Teamkollegen Deniz Undav in den deutschen Kader. Leweling steht vor seiner ersten WM-Teilnahme, das ist sein Video.

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Musiala fliegt nach Nordamerika

9 Uhr: Jamal Musiala ist nach Kapitän Joshua Kimmich der zweite Spieler vom Deutschen Meister FC Bayern München, der heute mit einem emotionalen Videoclip für die Weltmeisterschaft nominiert wurde. Auch für Musiala wird das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bereits die zweite WM. Hier geht es zu seinem Video.

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Havertz als Meister zur WM

8.30 Uhr: Gerade hat Kai Havertz mit dem FC Arsenal die englische Meisterschaft gewonnen, jetzt steht er im deutschen WM-Kader. Das ist sein Video.

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Schlotterbeck ist dabei

8 Uhr: Nico Schlotterbeck fährt zu seiner zweiten Weltmeisterschaft. Auch der Innenverteidiger von Borussia Dortmund wurde vom Bundestrainer für das Turnier nominiert. Hier geht es zu seinem Video.

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Undav ist der nächste

7.30 Uhr: Stürmer Deniz Undav vom DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart fliegt mit zur WM 2026. Hier geht es zu seinem Video.

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Kapitän Kimmich an Bord

7 Uhr: Kapitän Joshua Kimmich vom Meister FC Bayern München ist bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Hier geht es zu seinem Video.

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So läuft die WM-Kaderbekanntgabe

Es ist WM, wenn Kindheitsträume in Erfüllung gehen. Wenn es Spieler in den WM-Kader ihres Heimatlandes schaffen. Spieler, die ihr Leben lang auf genau diesen Moment hingearbeitet haben. Und die dabei Wege in die Nationalmannschaft und zur WM gegangen sind, die so individuell sind wie sie selbst.

Denn kein Nationalspieler schafft es zufällig zu einer Weltmeisterschaft. Ihr Weg hat sie genau in diesem Moment hierher geführt. Jedes Detail aus ihrer Vergangenheit, jede Erfahrung hat zu dem beigetragen, was sie in diesem Augenblick in die Mannschaft einbringen: Kraft. Technik. Willen. Überzeugung. Persönlichkeit. Ehrgeiz. Hunger. Und plötzlich wird aus 26 ganz individuellen Wegen einer. Ein gemeinsamer. Ein Weg, der nur deshalb möglich ist, weil jeder seine eigene Geschichte mitbringt.

Diese Geschichten werden rund um die offizielle Kaderbekanntgabe von Bundestrainer Julian Nagelsmann heute (ab 13 Uhr, live auf YouTube) den Tag über auf den digitalen Kanälen des DFB erzählt. Jeder nominierte Spieler erhält ein eigenes Video, das seinen Traum von der WM und seinen Weg zum Turnier zeigt - mit persönlichen Sprachnachrichten von wichtigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, Bildern und Videos aus dem privaten Umfeld sowie individuellen Aussagen von Julian Nagelsmann.

Es lohnt sich also, auf DFB.de dranzubleiben!