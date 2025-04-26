Die Blindenfußball-Bundesliga wird volljährig: Ab diesem Wochenende startet die europaweit einzigartige Spielrunde in ihre 18. Saison. Los geht es in der Sportschule Grünberg mit einem Vereinsspieltag. Neun Teams gehen in der neuen Spielzeit an den Start, mit Hertha BSC kehrt ein bekanntes Team in die Blindenfußball-Bundesliga zurück.

Den Auftakt in die neue Saison bestreiten heute (ab 9.30 Uhr) der MTV Stuttgart und Borussia Dortmund. Rückkehrer Hertha BSC darf sich nach einjähriger Pause in der Blindenfußball-Bundesliga zum Auftakt mit SF BG Blista Marburg messen. Hertha-Coach Yasin Talay sagt: "Das Potenzial, um die Großen zu ärgern, ist vorhanden. Auch wenn das Teilnehmerfeld stark ist, sollte Platz fünf wieder unser Anspruch sein. Wir sind ambitioniert und motiviert."

Verteidigt St. Pauli den Titel?

Der aktuelle Deutsche Meister FC St. Pauli trifft zu Beginn der neuen Spielzeit heute (ab 11.45 Uhr) auf Fortuna Düsseldorf. Die Kiezkicker, die in der Vorsaison insbesondere durch starke Defensivleistungen überzeugten und nur vier Gegentreffer in sieben Partien kassierten, wollen den Erfolg aus dem Vorjahr bestätigen und die Meisterschaft verteidigen.

Ein Highlightspiel findet zum Abschluss des Spieltags statt, wenn die SF Blau-Gelb Blista Marburg und der MTV Stuttgart am Sonntag (ab 15.15 Uhr) aufeinandertreffen. Beide Teams gehören auch in dieser Saison wieder zum Favoritenkreis um die Deutsche Meisterschaft und gewannen zusammen bislang 13 von insgesamt 17 Meistertiteln. Somit warten auf den Rekordmeister aus Stuttgart mit den Gegnern aus Dortmund und Marburg gleich am Auftaktwochenende zwei wegweisende Partien im Titelrennen.

Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt in dieser Spielzeit am 11. Oktober 2025 auf dem Hauptmarkt in Nürnberg. Dort finden in diesem Rahmen die Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger statt.

Freier Eintritt und Livestream

Der Eintritt zu den Spielen in Grünberg (Am Tannenkopf 1, 35305 Grünberg) ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Begegnungen live vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert. Zudem werden in dieser Saison alle 36 Spiele live im Stream auf Sportdeutschland.TV und auf dem DFB-YouTube-Kanal übertragen.

Die Blindenfußball-Bundesliga wird seit dem Jahr 2008 von der DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband ausgerichtet. Weitere Informationen unter www.blindenfussball.de

Der Spieltag in Grünberg

Samstag, 26. April 2025

09.30 Uhr: MTV Stuttgart – Borussia Dortmund

11.45 Uhr: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli

14 Uhr: VSC/ABSV Wien – FC Ingolstadt

16.15 Uhr: Hertha BSC – SF BG Blista Marburg

Sonntag, 27. April 2025

8.30 Uhr: VSC/ABSV Wien – Fortuna Düsseldorf

10.45 Uhr: FC Schalke 04 – FC Ingolstadt

13 Uhr: Borussia Dortmund – Hertha BSC

15.15 Uhr: SF BG Blista Marburg – MTV Stuttgart

Die Spieltage der Saison 2025

Spieltag: 26./27. April in Grünberg Spieltag: 10./11. Mai in Hamburg Spieltag: 14./15. Juni in Gelsenkirchen Spieltag: 5./6. Juli in Dortmund Spieltag: 11. Oktober in Nürnberg im Rahmen der Fußball-Inklusionstage

Die Teams