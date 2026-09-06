Billa rettet Stuttgart spätes Remis in Nürnberg

Aufsteiger VfB Stuttgart bleibt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga ohne Niederlage. Das Team von Trainer Nico Schneck erkämpfte am 3. Spieltag beim 1. FC Nürnberg ein 3:3 (0:1) und rückte mit jetzt sieben von neun möglichen Punkten zumindest vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor. Dabei kamen die Schwäbinnen nach einem 0:2- und nach einem 2:3-Rückstand jeweils noch zum Ausgleich.

Vor 1307 Zuschauer*innen im Max-Morlock-Stadion sorgte Emöke Papai (26., Handelfmeter/48.) mit einem Doppelpack für den 2:0-Vorsprung der Gastgeberinnen. Nicole Billa (56., Foulelfmeter) und Kapitänin Maximiliane Rall (75.) egalisierten das Ergebnis für den VfB. In der Schlussphase legte die eingewechselte Fany Proniez (84.) noch einmal für den "Club" vor, doch die frühere Bundesliga-Torschützenkönigin Nicole Billa (90.) sicherte ihrem Team unmittelbar vor dem Ablauf der regulären Spielzeit noch das Remis.

Brengel startet für Coutel

Nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt hatte FCN-Trainer Omar Adlani eigentlich keinen Grund, seine Anfangsformation umzustellen. Weil allerdings Charline Coutel kurzfristig mit muskulären Beschwerden passen musste, rückte Jonna Brengel neu in die Startelf und lief damit erstmals nach überstandener Kreuzbandverletzung von Beginn an auf. Während Jacqueline Baumgärtel und Amelie Thöle weiterhin passen mussten, gehörte Clara Fröhlich zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit zum Aufgebot.

Beim VfB Stuttgart wurde Trainer Nico Schneck sogar zu zwei Veränderungen im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV gezwungen. Innenverteidigerin Janina Hechler (Kniebeschwerden) konnte ebenso nicht eingesetzt werden wie die erkrankte Mittelfeldspielerin Reena Wichmann. Dafür starteten Linette Hofmann und Julia Mickenhagen.

"Club" im Aluminium-Pech

Während der ersten Halbzeit bestimmten die Gastgeberinnen recht eindeutig das Geschehen und erarbeitete sich schon früh erste Tormöglichkeiten. So grätschte Nastassja Lein vor dem VfB-Kasten ganz knapp am Ball vorbei. Wenig später traf die agile FCN-Kapitänin mit einem sehenswerten Schlenzer das Lattenkreuz. Auf der Gegenseite prüfte Daphina Rezhepi die Nürnberger Torhüterin Lourdes Romero mit einem 14-Meter-Schuss.

Ein Handspiel von Luzie Zähringer im eigenen Strafraum führte dann zur verdienten Führung der Nürnberginnen. Emöke Papai verwandelte den fälligen Handelfmeter zum 1:0 (26.).

Kurz vor der Pause hatte Louna Lapassouse nach einem mustergültigen Steilpass von Laura Miller das 2:0 auf dem Fuß. Die 24 Jahre alte Französin scheiterte jedoch am Pfosten.

Papai schnürt Doppelpack

Nach der Pause mussten die Fans des 1. FC Nürnberg aber nicht lange auf den nächsten Treffer warten. Nach einer Flanke von Louna Lapassouse stand Emöke Papai am zweiten Pfosten völlig frei und schnürte per Kopfball ihren Doppelpack zum 2:0 (48.).

Die Stuttgarterinnen steckten jedoch nicht auf und fanden schnell ins Spiel zurück. Nachdem Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero VfB-Angreiferin Mira Arouna im Strafraum zu Fall gebracht hatte, ließ sich Nicole Billa die Chance nicht entgehen und nutzte den Foulelfmeter souverän zum 2:1-Anschlusstor (56.). Eine Standardsituation bescherte den Gästen dann den Ausgleich. Nach einem Eckball war Maximiliane Rall mit einer Kopfball-Bogenlampe zum 2:2 (75.) erfolgreich. Kaira Bednorz versuchte zwar noch, auf der Torlinie zu klären, konnte den Treffer aber auch nicht mehr verhindern.

Schlagabtausch zum Schluss

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zunächst hätte Adriana Achcinska beinahe den VfB erstmals in Führung geschossen. Die polnische Nationalspielerin traf jedoch mit einem wuchtigen Abschluss den Pfosten. Vom Rücken von Lourdes Romero sprang die Kugel ins Aus. Nahezu postwendend war jedoch wieder der FCN am Zug, als die eingewechselte Maelle Seguin aus kurzer Distanz an der gut reagierenden Torhüterin Laura Giuliani scheiterte.

Eine Co-Produktion zweier Einwechselspielerinnen ließ Nürnberg wieder auf den ersten Saisonsieg hoffen. Sanja Homann setzte sich robust gegen Maximiliane Rall durch und fand mit ihrer Hereingabe Fany Proniez, die den Ball zum 3:2 (84.) ins Netz beförderte. Das letzte Wort hatte dann aber wieder der VfB. Einen Steilpass von Maximiliane Rall erlief Nicole Billa und traf von der Strafraumgrenze humorlos zum 3:3-Endstand (90.) ins kurze Eck.