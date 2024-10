Bilder des 6. Spieltags: Wolfsburg stoppt Bayern-Durchmarsch

Mit einem 2:0 im Topspiel gegen Meister FC Bayern München machte Pokalsieger VfL Wolfsburg das Rennen um die Meisterschaft in der Google Pixel Frauen-Bundesliga so spannend wie lange nicht mehr. Zwischen Eintracht Frankfurt, das am Montag mit dem 6:0-Kantersieg gegen den SC Freiburg die Spitzenposition übernahm, und dem Tabellenfünften RB Leipzig liegen nach sechs Spielen gerade einmal vier Punkte. Hier gibt's die besten Bilder des 6. Spieltags.