Bilder des 22. Spieltags: Sechs-Tore-Drama in Wolfsburg

DFB-Pokal der Frauen

Minge: "Jena Letzter? Das spielt in einem Halbfinale keine Rolle"

Vom Feld plötzlich ins Tor - und jetzt kommt das Halbfinale im DFB-Pokal: Janina Minge vom VfL Wolfsburg spricht vor dem Duell beim FC Carl Zeiss Jena heute (ab 16.15 Uhr) über ihre verrückte Premiere und den Traum vom Pokalgewinn.