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Bilder des 22. Spieltags: Sechs-Tore-Drama in Wolfsburg
Platzverweis für Torhüterin Stina Johannes, Nationalspielerin Janina Minge als Feldspielerin im Tor, sechs Treffer - und der späte Ausgleich der "Wölfinnen" in Unterzahl: Das 3:3 des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag bot reichlich Drama und gab Spitzenreiter FC Bayern München eine Steilvorlage in Richtung Titelverteidigung. Mit dem 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag gingen die Münchnerinnen mit nun 13 Punkten Vorsprung den vorletzten Schritt in Richtung erneute Meisterschaft. DFB.de hat die Bilder zum 22. Spieltag.
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Autor: dfb
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