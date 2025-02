Bilder des 22. Spieltags: Osnabrück und Essen holen weiter auf

Die Spannung steigt auch am 22. Spieltag der 3. Liga weiter. Während an der Spitze Verfolger Dynamo Dresden mit einem 2:1 am Samstag im Derby gegen den FC Erzgebirge Aue mit Tabellenführer FC Energie Cottbus gleichzog, fuhren am anderen Ende der Tabelle die abstiegsbedrohten Traditionsvereine Rot-Weiss Essen (2:1 bei Arminia Bielefeld) und VfL Osnabrück (3:2 bei der SpVgg Unterhaching) am Sonntag weitere wertvolle Siege ein und nährten mit der Bestätigung des jüngsten Aufwärtstrends die Chancen auf den Klassenverbleib. DFB.de mit den Bildern des Spieltags.

