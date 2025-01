Bilder des 19. Spieltags: Dresden feiert Herbstmeisterschaft

3. Liga

Achtmal Türkei, fünfmal Spanien: Die Vorbereitung der 20 Klubs

Am Wochenende vom 17. bis 19. Januar rollt in der 3. Liga erstmals im Jahr 2025 wieder der Ball. Um bestmöglich gerüstet zu sein, befinden sich die 20 Teams längst wieder in der Vorbereitung auf die Rückrunde. DFB.de mit der Übersicht.