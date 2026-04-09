bigFM neuer Medienpartner der Futsal-Nationalmannschaft

bigFM – eine Marke der Audiotainment Südwest – wird neuer Medienpartner der Futsal-Nationalmannschaft. Deutschlands größtes Jugendradio mit mehr als 3 Mio. täglichen Hörerinnen und Hörern und die deutsche Futsal-Nationalmannschaft starten eine nationale Medienpartnerschaft und gehen gemeinsame Wege.

Markus Stenger, DFB-Direktor Amateurfußball und Fußballentwicklung, sagt: "bigFM ist die führende nationale Medienmarke für die junge, musikaffine Zielgruppe. Die Partnerschaft hilft uns, die Attraktivität des Sports stärker zu vermitteln, neue sportinteressierte Fans zu gewinnen und die Attraktivität der Fußballvariante erlebbar zu machen. Mit Deutschlands biggsten Beats und einer starken Marke passt bigFM perfekt zu den Länderspielen unserer Futsal-Nationalmannschaft."

Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit bigFM eine Kooperation mit dem DFB eingehen. Futsal steht für Leidenschaft, Dynamik, Mut und Nähe – Eigenschaften, die perfekt zu bigFM passen. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft begeistert mit attraktiven Länderspielen und einer besonderen Atmosphäre in der Halle, diese Begeisterung möchten wir über unsere Kanäle weitertragen."

Till Simoleit, bigFM Programmchef, weiter: "Mit bigFM sind wir immer dort, wo Trends entstehen, deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit dieser Zusammenarbeit die deutsche Futsal-Nationalmannschaft unterstützen können und dass die "biggsten Beats" den Spielern zu noch mehr Siegen verhelfen."