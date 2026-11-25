Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist als Startpunkt ihrer Südamerikareise in Rio de Janeiro angekommen - dort, wo am 11. Dezember die Gruppen der Frauen-WM 2027 ausgelost werden und am 25. Juli das Endspiel stattfinden wird. Torhüterin Ann-Katrin Berger spricht auf DFB.de über die erste Partie gegen Argentinien in der Nacht auf Montag (ab 0.15 Uhr, live im ZDF) in La Plata sowie über ihre Rückkehr in die Google Pixel Frauen-Bundesliga zum 1. FC Union Berlin.

Ann-Katrin Berger über...

... die Ankunft in Rio de Janeiro: Wir sind gut angekommen. Wir haben von unserer Unterkunft einen schönen Ausblick auf die Copacabana. Dieser macht echt etwas aus. Ich habe so viele strahlende Gesichter bei den Mädels gesehen. Man merkt einfach die Vorfreude.

... eine mögliche Generalprobe für die WM: Es ist richtig gut für uns, dass wir uns schon frühzeitig qualifizieren konnten und nun gegen andere Länder spielen können - auch außerhalb Europas. Das zeigt uns, auf welchem internationalen Niveau wir schon sind. Wir können uns auch hier an die Bedingungen gewöhnen, weil es hier zum Beispiel sehr schwül ist. Das ist ein Pluspunkt für uns. Wir freuen uns alle, auch mal raus aus Deutschland und Europa zu kommen. So oft kommt das schließlich nicht vor. Die Vorfreude auf beide Spiele ist riesengroß.

... ihren Wechsel in die Bundesliga: Nach zwölfeinhalb Jahren wieder heimzukommen, ist ein richtig schönes Gefühl - auch wieder in der Nähe meiner Familie zu sein. Was Union in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, fand ich interessant. Gerade durch meine Vita und meine Leistungen kann ich Gutes dazu beitragen, die Bundesliga vielleicht noch etwas interessanter zu machen. Berlin ist zudem nicht weit von Potsdam. Ich mochte diese Gegend schon immer. Meine Mama hat sich auch sehr gefreut, weil sie Berlin sehr mag. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Ich möchte der jungen Mannschaft meine Erfahrungen weitergeben.

... mögliche Freizeitaktivitäten in Rio: Ich bin froh, dass wir eine Person im Team haben, die uns hier viele Sachen zeigen kann. Ich habe mich vorher überhaupt nicht informiert und kein Programm gelesen. (lacht) Ich wusste, wann ich anreisen muss und schaue nun von Tag zu Tag. Wenn wir Freizeit haben, würde ich mich aber schon gerne hier umschauen. Ich war noch nie in Brasilien. Hier ist man am besten Ort, um das eine oder andere zu erleben.

... den Vergleich zur WM 2023: Eigentlich ist es schon ein Erfolg, in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Das sehe ich schon als Gewinn. Die letzte WM war nicht so prickelnd. Wir hatten seitdem einen großen Umschwung mit Leuten, die aufgehört haben und Neuen, die erstmal zusammenwachsen müssen. Wir haben das die letzten Jahre gut hinbekommen. Wir spielen sehr guten Fußball gegen starke Gegner von anderen Kontinenten. Daran können wir anknüpfen. Die Chemie zwischen uns scheint mehr und mehr zu stimmen. Viele zeigen Spielfreude und kommen mit einer Leichtigkeit hierhin. Wir hatten am Anfang nicht mehr so viel Druck. Zuvor gab es viele kritische Momente, auch weil wir mit Erfolgen verwöhnt waren. Wir sehen jetzt, was wir auch bei der WM erreichen können. Ich bin von der Mannschaft total überzeugt.