Aufsteiger Jena holt ersten Punkt in Freiburg

Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena hat sich den ersten Punktgewinn nach der Rückkehr in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gesichert. Das Team von Trainer Florian Kästner erkämpfte am 3. Spieltag ein 1:1 (1:0) beim SC Freiburg, der seinen zweiten Sieg in der noch jungen Spielzeit 2024/2025 verpasste.

Vor 1549 Zuschauer*innen im Dreisamstadion brachte Luca Birkholz (17.) die Gäste 1:0 in Führung und erzielte damit auch das erste Saisontor für den FCC. In der zweiten Halbzeit gelang Selina Vobian (59.) mit einer sehenswerten Bogenlampe zumindest noch der Ausgleich für die Breisgauerinnen.

Rückkehr und Jubiläum für Merza Julevic

Beide Trainer verzichteten im Vergleich zu den vorausgegangenen Partien komplett auf personelle Umstellungen und setzten auf unveränderte Anfangsformationen. Schließlich hatten die Freiburgerinnen beim 3:2-Derbysieg bei der TSG Hoffenheim ebenso überzeugt wie der FC Carl Zeiss Jena, der sich beim knappen 0:1 gegen den aktuellen Vizemeister und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg trotz der Niederlage gut aus der Affäre zog.

Eine besondere Partie war das Duell im Dreisamstadion für Jenas Kapitänin Merza Julevic. Die gebürtige Göppingerin war zwischen 2007 und 2010 selbst drei Jahre lang für den SC Freiburg am Ball und kam dort auch zu ihrem Bundesligadebüt. An ihrer alten Wirkungsstätte feierte die 34 Jahre alte Mittelfeldspielerin noch dazu ein Jubiläum. Es war ihr 50. Spiel im Dress des FC Carl Zeiss Jena.

Luca Birkholz erzielt Jenas erstes Saisontor

Die Gastgeberinnen hatten von Beginn an mehr vom Spiel, taten sich allerdings schwer, klare Tormöglichkeiten herauszuspielen. In der Anfangsphase musste Jenas Torfrau Jasmin Janning nur bei einem Freistoß von Selina Vobian eingreifen, hatte dabei aber keine Mühe.

Die Thüringerinnen standen kompakt in der Abwehr und erwiesen sich als äußerst effektiv. Gleich ihre erste Chance zur Führung nutzten sie zur Führung. Nach einem öffnenden Pass von Jubilarin Merza Julevic setzte sich Josephine Bonsu auf der rechten Seite im Laufduell gegen Greta Stegemann durch und passte mustergültig in die Mitte, wo Luca Birkholz den Ball aus kurzer Entfernung nur noch zum 1:0 (17.) über die Linie drücken musste. Für den FC Carl Zeiss Jena war es nach 197 torlosen Minuten der erste Saisontreffer.

Es dauerte bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit, ehe Freiburg erstmals wieder gefährlich wurde. Nach einer Flanke von Alicia-Sophie Gudorf von der rechten Angriffsseite stellte Selina Vobian mit einer Direktabnahme Jasmin Janning aber vor keine ernsthaften Probleme. In der Nachspielzeit verzog außerdem Annabel Schasching knapp. Dazwischen hätte Jena den Vorsprung durchaus ausbauen können. Nelly Juckel, die nach einem Querpass von Luca Birkholz ein wenig ins Straucheln geriet, verfehlte auch deshalb den Kasten. Dazu setzte Felicia Sophie Sträßer nach einer Ecke ihren Kopfball knapp über das Tor.

Selina Vobian schlenzt Ball ins lange Eck

Zur Pause reagierte Freiburgs Interimstrainer Nico Schneck mit einer taktischen Veränderung auf den Rückstand. Für die defensive Mittelfeldspielerin Annie Lee Karich wurde mit Shekiera Martinez eine zusätzliche Angreiferin eingewechselt. Die 23 Jahre alte Stürmerin, die in Hoffenheim als Jokerin gestochen hatte, setzte sofort einige Akzente.

Insgesamt erhöhten die Breisgauerinnen nun den Druck, der FCC konnte sich nur noch selten befreien. So köpfte Tessa Blumenberg den Ball nach einer Hereingabe von "Ally" Gudorf knapp am Tor vorbei. Eileen Michelle Campbell zielte ein wenig zu hoch. Nach einer knappen Stunde war es dann aber soweit. Einen Freistoß von Selina Vobian konnte Jenas Abwehr zunächst noch mit viel Mühe klären, Vobians folgender Schlenzer von der linken Strafraumgrenze senkte sich jedoch über Torhüterin Jasmin Janning hinweg zum 1:1 (59.) in die lange Ecke.

Offener Schlagabtausch in der Schlussphase

Der SC Freiburg wollte direkt nachsetzen, hatte durch einen Kopfball von Samantha Steuerwald nach einer Ecke von Selina Vobian auch eine hochkarätige Chance zum 2:1. Auf der Gegenseite blieb aber auch Jena stets gefährlich. So verfehlten Josephine Bonsu und Fiona Gaißer das Tor jeweils nur knapp. Außerdem tauchte die nur wenige Sekunden zuvor eingewechselte Hannah Mesch nach einem starken Zuspiel von Josephine Bonsu frei vor Freiburgs Torhüterin Rafaela Borggräfe auf, traf den Ball aber nicht richtig, so dass die große Chance verpuffte.

In der Schlussphase wollten beide Mannschaften den Sieg, lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die beste Gelegenheit zum Siegtreffer vergab Freiburgs Greta Stegemann, die frei vor dem Tor an der gut reagierenden Jasmin Janning scheiterte.