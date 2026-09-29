Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft startet im Oktober in die neue Saison und damit auch in die Länderspielrunde 2026/2027. Cheftrainer Michael Urbansky hat für die Partien gegen Schottland am 8. Oktober (ab 20 Uhr MESZ, live auf DFB.TV) in Linlithgow und gegen Schweden am 12. Oktober (ab 18.15 Uhr, live auf DFB.TV, DF1 und YouTube) in Bremen nun seinen 23-köpfigen Kader nominiert.

Mit zwei starken europäischen Gegnern wartet zum Auftakt direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Auswahl. "Für unsere Spielerinnen sind diese Partien besonders wertvoll, weil sie sich auf internationalem Niveau messen, wichtige Erfahrungen sammeln und den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen können", sagt Urbansky.

Memminger und Krumme erstmals im Kader

Erstmals für die U 23-Frauen nominiert sind die U 19-Vizeeuropameisterinnen Emma Memminger (SC Freiburg) und Janne Krumme (Eintracht Frankfurt). Beide standen zuletzt beim Finale der U 19-EM in Bosnien und Herzegowina gegen Spanien in der Startelf. "Mit den Spielerinnen aus diesem erfolgreichen U 19-Jahrgang kommen viel Qualität und Potenzial in die U 23", sagt Urbansky. "Jetzt geht es darum, sie Schritt für Schritt an das internationale Niveau heranzuführen und auf ihrem weiteren Weg zu unterstützen."

Neu im Aufgebot ist zudem Dafina Redzepi (VfB Stuttgart). Mit Tomke Schneider (1. FC Union Berlin) und Alara (FC Bayern München) kehren außerdem zwei Spielerinnen in die Auswahl zurück. Insgesamt vereint das 23-köpfige Aufgebot damit Spielerinnen aus zahlreichen Topklubs der Google Pixel Frauen-Bundesliga und mit Maria Luisa Grohs von den OL Lyonnes die Torhüterin der aktuellen Tabellenführerinnen in der französischen Première Ligue.

Länderspiel-Doppelpack in Bremen

Der Heimspielauftakt der U 23 ist zugleich Teil eines Länderspiel-Doppelpacks in Bremen: Einen Tag nach der Partie gegen Schweden, für die Karten weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich sind, empfängt die Frauen-Nationalmannschaft am 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) Asienmeister Japan im Weserstadion. Auch dafür sind nach wie vor Tickets erhältlich.

"Dieser Doppelpack macht die enge Verzahnung von U 23 und Frauen-Nationalmannschaft besonders sichtbar", sagt Urbansky. "Unsere Spielerinnen erleben unmittelbar, wohin ihr Weg führen kann - und die Fans können innerhalb von rund 24 Stunden zwei hochklassige Frauen-Länderspiele in Bremen verfolgen."