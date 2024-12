Das DFB-Präsidium hat im Rahmen seiner Sitzung am heutigen Freitag Anpassungen im Zulassungsverfahren der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga beschlossen. Im Sinne der Professionalisierung werden die Zulassungsvoraussetzungen insbesondere im personell-administrativen Bereich weiterentwickelt. Das DFB-Präsidium folgt damit der Empfehlung des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen. Die neuen Regelungen greifen mit Beginn der Saison 2025/2026.

Die Trainer*innenteams der Klubs in der Google Pixel Frauen-Bundesliga haben sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich vergrößert und professionalisiert. Für die Spielzeit 2024/2025 wurden im Bereich der Anstellungsverhältnisse im Trainer*innenstab bereits Empfehlungen ausgesprochen, die nun in zwingend zu erfüllende Kriterien umgewandelt werden.

Professionalisierung der 2. Liga wird fortgesetzt

Ab der Spielzeit 2025/2026 muss die Anstellung der Co- und Torhüterinnen-Trainer*innen sowie der Athletiktrainer*innen in Vollzeit und Hauptamt nachgewiesen werden. Die Cheftrainer*innen der Google Pixel Frauen-Bundesliga müssen bereits hauptamtlich in Vollzeit tätig sein.

Diese Weiterentwicklung und Professionalisierung wird in der 2. Frauen-Bundesliga fortgesetzt. Ab der Spielzeit 2025/2026 müssen dort die Cheftrainer*innen und die administrativen Manager*innen mindestens 20 Wochenstunden für den Klub tätig sein. Hiermit soll unter anderem auf die Zulassungskriterien in der Google Pixel Frauen-Bundesliga vorbereitet werden.