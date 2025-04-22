Anmeldung von Fanutensilien für die U 21-EURO in der Slowakei

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft fiebert der Europameisterschaft in der Slowakei entgegen und freut sich über eure Unterstützung vor Ort. Um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen ist eine Anmeldung von Fanutensilien nach den Regularien der UEFA zwingend notwendig.

Anzumelden sind:

Sämtliche Schwenk- und Zaunfahnen ab einer Größe von 1,50 m x 2,00 m inkl. eines zugehörigen gültigen B1-Brandschutzzertifikates. Dieses ist dem Anmeldebogen ebenso beizufügen wie ein Foto des entsprechenden Objekts und eine inhaltliche Beschreibung von Logos und abgebildeten Schriftzügen auf der Fahne.

Trommeln, Trompeten und weitere Musikinstrumente. Musikinstrumente müssen einsehbar sein. Das bedeutet, dass Trommeln nur einseitig bespannt sein dürfen bzw. ein Trommelfell bei der Sicherheitskontrolle entfernt werden kann.

Megafone

Zur Anmeldung muss dieses Formular vollständig ausgefüllt werden inkl. eines Fotos des anzumeldenden Utensils.

Die Anmeldung ist möglich bis spätestens Montag, 28. April 2025, um 23.59 Uhr per Mail an fanbelange@dfb.de. Später eingehende Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden.

Die Anmeldung entspricht nicht einer Genehmigung für die Spiele. Die Anmeldungen werden im Anschluss durch uns überprüft und an die UEFA gebündelt zur Genehmigung weitergeleitet. Das DFB-Team Fanbelange meldet sich spätestens eine Woche vor den Spielen bei den Anmelder*innen, sofern Utensilien verboten wurden oder Unterlagen nachzureichen sind.