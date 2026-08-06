Google Pixel Supercup der Frauen
Angelika Söder leitet Google Pixel Supercup der Frauen
FIFA-Schiedsrichterin Angelika Söder leitet in der kommenden Woche den Google Pixel Supercup der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff des offiziellen Saisonauftakts ist am Samstag, 15. August, um 19:30 Uhr im Audi Sportpark in Ingolstadt. Als Assistentinnen der 37-Jährigen fungieren Annette Hanf und Alessa Plass. Vierte Offizielle ist Selina Menzel.
Wie in den vergangenen Jahren wird wieder Video Assistant Referee (VAR) eingesetzt. Patrick Hanslbauer und Markus Sinn unterstützen das Team der Unparteiischen an den Bildschirmen.
Angelika Söder ist seit 2007 DFB-Schiedsrichterin und steht seit 2015 auf der FIFA-Liste. Seit 2008 hat sie 138 Partien in der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse geleitet. Zudem war sie Schiedsrichterin des DFB-Pokal-Endspiels 2016 in Köln.
Beim Google Pixel Supercup der Frauen geht es für die Doublegewinnerinnen von Bayern München und den Vizemeisterinnen aus Wolfsburg um den ersten Titel der Saison. Karten für die Partie sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich.
Kategorien: Google Pixel Supercup der Frauen
Autor: dfb
Innovative Perspektiven beim Google Pixel Supercup
Am 15. August trifft der FC Bayern München in Ingolstadt im Google Pixel Supercup auf den VfL Wolfsburg. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden auch in dieser Saison die Ref-Cam und eine Close-Range-Drohne eingesetzt.
Das FAQ zum Google Pixel Super Cup der Frauen
Was, wie, wann, wo? Am 15. August läutet der Google Pixel Supercup der Frauen zwischen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg die Saison 2026/2027 ein. Was gibt es zu beachten? DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen.
Rottenberg als Pokalträgerin beim Supercup der Frauen
Besondere Ehre für Silke Rottenberg: Die 126-malige Nationalspielerin wird vor dem Anpfiff des Google Pixel Supercups der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg am 15. August den Pokal aufs Spielfeld tragen.