Angelika Söder leitet Google Pixel Supercup der Frauen

FIFA-Schiedsrichterin Angelika Söder leitet in der kommenden Woche den Google Pixel Supercup der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff des offiziellen Saisonauftakts ist am Samstag, 15. August, um 19:30 Uhr im Audi Sportpark in Ingolstadt. Als Assistentinnen der 37-Jährigen fungieren Annette Hanf und Alessa Plass. Vierte Offizielle ist Selina Menzel.

Wie in den vergangenen Jahren wird wieder Video Assistant Referee (VAR) eingesetzt. Patrick Hanslbauer und Markus Sinn unterstützen das Team der Unparteiischen an den Bildschirmen.

Angelika Söder ist seit 2007 DFB-Schiedsrichterin und steht seit 2015 auf der FIFA-Liste. Seit 2008 hat sie 138 Partien in der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse geleitet. Zudem war sie Schiedsrichterin des DFB-Pokal-Endspiels 2016 in Köln.

Beim Google Pixel Supercup der Frauen geht es für die Doublegewinnerinnen von Bayern München und den Vizemeisterinnen aus Wolfsburg um den ersten Titel der Saison. Karten für die Partie sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich.