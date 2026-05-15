Alle Partien zeitgleich: Hier ist der letzte Spieltag live im TV und Stream zu sehen

Am 26. und letzten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga, an dem alle Partien parallel am Sonntag (ab 14 Uhr) stattfinden, stehen zwei Entscheidungen noch aus. Eintracht Frankfurt (gegen den 1. FC Union Berlin), Bayer 04 Leverkusen (gegen den SV Werder Bremen) und die TSG Hoffenheim (gegen RB Leipzig) spielen noch um Platz drei, der zur Qualifikationsrunde für die UEFA Women's Champions League berechtigt. Im Abstiegskampf hat der Hamburger SV (gegen den FC Bayern München) den Klassenerhalt in der eigenen Hand, die SGS Essen auf dem ersten Abstiegsplatz spielt gegen den SC Freiburg. Außerdem trifft der bereits abgestiegene FC Carl Zeiss Jena auf den 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg empfängt den 1. FC Nürnberg. Tickets können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen des 26. Spieltags zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 26. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 26. Spieltag laufen im Free-TV?

Die Partie des Deutschen Meisters und DFB-Pokalsiegers Bayern München beim Hamburger SV wird live auf Sport1 übertragen. Auch das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Nürnberg läuft im ZDF im Free-TV.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 26. Spieltag?

Die Partien des 26. und damit letzten Spieltages werden alle am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 26. Spieltag

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SGS Essen - SC Freiburg

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

Hamburger SV - FC Bayern München

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ZDF)

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen