Aktionsspieltag: Die Deutsche Krebshilfe wird 50!

Die Deutsche Krebshilfe wird 50 und die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist als Teil der Sportwelt in Deutschland bei diesem besonderen Jubiläum dabei, denn der Sport vereint uns alle. Rund um den 8. und 9. Spieltag engagiert sich die Google Pixel Frauen-Bundesliga gemeinsam mit weiteren Profi-Ligen und deren Clubs für die Deutsche Krebshilfe, ganz unter dem Motto: "Wir sind das PLUS im Kampf gegen den Krebs!“ Denn nur gemeinsam können wir schaffen, was alleine unmöglich ist: die Volkskrankheit bekämpfen.

Die Deutsche Krebshilfe feiert ihr 50-jähriges Bestehen und während der Social Week 2024 vom 25. Oktober bis zum 11. November wird die Google Pixel Frauen-Bundesliga in enger Zusammenarbeit mit den Clubs ganz besonders auf die wichtige Arbeit der gemeinnützigen Organisation aufmerksam machen: von Stadiondurchsagen und Bannern über LED-Banden bis hin zu speziellen Eckfahnen und Kapitänsbinden. Alles unter dem Motto: "Wir sind das PLUS im Kampf gegen den Krebs!“

Seit 50 Jahren bringt die Deutsche Krebshilfe die Krebsforschung voran, steht Betroffenen mit Informationen und Rat zur Seite und klärt darüber auf, wie jeder Einzelne sein Krebsrisiko senken kann, zum Beispiel durch regelmäßige Bewegung und Sport. Mehr als 5.000 Projekte zur Forschung, Aufklärung, Prävention und Unterstützung krebskranker Menschen wurden seit 1974 von der Deutschen Krebshilfe auf den Weg gebracht. Krebs ist nach wie vor eine Volkskrankheit und es gibt noch viel zu tun. Deshalb: Sei auch du das PLUS im Kampf gegen den Krebs und hilf mit! Weitere Infos unter www.krebshilfe.de/plus.