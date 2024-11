Abschluss der Hinrunde und Start der Rückrunde in der 3. Liga terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die letzten Spieltage der Hinrunde und die ersten beiden Spieltage der Rückrunde in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Damit stehen alle Anstoßzeiten bis Ende Januar 2025 fest.

Die Sicherheitsvorgaben der zuständigen Behörden haben weiterhin großen Einfluss auf die Terminierungen. Vor allem die Verteilung der Sonntagsspiele ist davon maßgeblich betroffen. Nahezu allen Ansetzungen für die drei Sonntagstermine pro Spieltag liegen im aktuellen Zeitraum verbindliche Sicherheitsvorgaben zugrunde, die in den meisten Fällen keine Alternativen zulassen.

Dresden gegen Bielefeld am späten Sonntagnachmittag

Dabei kann es sich um eine zwingende Vorgabe für das spezielle Spiel handeln, zum Teil ergibt sich die Verteilung auf die verschiedenen Tage und Anstoßzeiten aber auch aus der Kombination verschiedener Kriterien (zum Beispiel zeitliche Trennung bestimmter Spiele, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen, Parallelveranstaltungen am Spielort). Bei den Spielen am Sonntagabend werden nach Möglichkeit auch die Reisedistanzen berücksichtigt.

FAQ: So entstehen der Spielplan und die Ansetzungen

Am 17. Spieltag ergeben sich alle drei Partien am Sonntag, 8. Dezember, aus den Sicherheitshinweisen. Betroffen sind die Begegnungen Rot-Weiss Essen gegen TSV 1860 München (13.30 Uhr), Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld (16.30 Uhr) und Viktoria Köln gegen VfL Osnabrück (19.30 Uhr). Der aktuelle Spitzenreiter SV Sandhausen gastiert am Samstag beim F.C. Hansa Rostock, zur selben Zeit empfängt der SV Waldhof Mannheim den FC Energie Cottbus.

Am 18. Spieltag treten die Mannheimer bereits am Freitag, 13. Dezember, bei Dynamo Dresden an. Abgeschlossen wird das Wochenende durch das Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Alemannia Aachen am Sonntag, 15. Dezember (19.30 Uhr). Beide Ansetzungen folgen verbindlichen Sicherheitsvorgaben, Gleiches trifft auf die weiteren Sonntagsspiele Energie Cottbus gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr) und VfL Osnabrück gegen Rot-Weiss Essen (16.30 Uhr) zu.

Vier Wochen Winterpause nach 19. Spieltag

Der 19. Spieltag beschließt die Hinrunde und das Kalenderjahr in der 3. Liga, unter anderem mit dem Auftritt von Energie Cottbus beim FC Ingolstadt am Freitag, 20. Dezember, und dem Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem TSV 1860 München am Samstag (ab 14 Uhr). Der Schlusspunkt der ersten Saisonhälfte gehört Hansa Rostock und der zweiten Mannschaft von Hannover 96 am Sonntag (ab 19.30 Uhr). Anschließend geht es in eine vierwöchige Winterpause.

Das neue Jahr eröffnen Hannover II und der FC Erzgebirge Aue am Freitag, 17. Januar 2025 im Eilenriedestadion, wo die zweite Mannschaft des Zweitligisten bereits ab sofort ihre Heimspiele in der 3. Liga austrägt. Das Samstagsprogramm des 20. Spieltags beinhaltet unter anderem die Begegnung des 1. FC Saarbrücken mit 1860 München und das Heimspiel von Arminia Bielefeld gegen Energie Cottbus. Der Sonntag, 19. Januar, steht im Zeichen des Westduells Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen (16.30 Uhr) und des Ingolstädter Gastspiels in Mannheim (19.30 Uhr).

Auch am 21. Spieltag ist Rot-Weiss Essen aufgrund von Sicherheitsvorgaben am Sonntag, 26. Januar (ab 13.30 Uhr), im Einsatz, diesmal zuhause Hannover II. Im Anschluss empfängt der FC Ingolstadt den bayerischen Nachbarn SpVgg Unterhaching (16.30 Uhr), am Abend gastiert Arminia Bielefeld bei Borussia Dortmund II. Der Osthit zwischen Energie Cottbus und Dynamo Dresden ist für Samstag, 27. Januar, angesetzt.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist gegenüber der Vorsaison unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden auf drei Tage:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.