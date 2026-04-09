DFB-Sportgericht

340.000 Euro Geldstrafe für Union Berlin

09.04.2026
Spielunterbrechung durch gezündete Pyrotechnik: Hohe Geldstrafe für Union Berlin Foto: Getty Images

Das Sportgericht des Deutscher Fußball-Bund (DFB) hat den Bundesligisten 1. FC Union Berlin im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 340.000 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 113.000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2026 nachzuweisen wäre.

In der 9. Minute des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt am 6. Februar 2026 zündeten Berliner Zuschauer mindestens 200 Bengalische Feuer. Das Spiel musste aufgrund dessen für annähernd sieben Minuten unterbrochen werden.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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