Die 3. Liga sorgt auch im Jahr 2025 für immer neue Bestmarken. Nachdem erst zum Rückrundenauftakt zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen ein neuer Zuschauer-Höchstwert für die laufende Spielzeit aufgestellt worden war, besuchten nun 31.858 Fans das Derby zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue. DFB.de mit den meistbesuchten Partien der dritthöchsten deutsche Spielklasse.

278 Zuschauer*innen: Um exakt diese Besucherzahl hat das Sachsenduell den erst wenige Tage zuvor aufgestellten Bestwert für die laufende Spielzeit übertroffen. Alemannia Aachen wiederum hatte im NRW-Duell am 20. Spieltag gegen RWE (31.580) genau eine*n Besucher*in mehr als Ende November beim Heimspiel im Rahmen des 15. Spieltages gegen den TSV 1860 München (31.579).

Sechs Spieltage knacken alten Rekord

Beim Blick auf alle zehn Begegnungen reichte es für den zurückliegenden 22. Spieltag und insgesamt 111.395 Fans zwar nicht für eine neue Bestmarke. Hier liegen unter anderem die Runden mit den am zweit- und drittmeisten besuchten Einzelspielen weiter vorne. Besonders bemerkenswert ist aber: Inzwischen werden die Plätze eins bis sechs (!) der meistbesuchten Spieltage in der Historie der 3. Liga mit einer Runde aus der aktuellen Saison belegt.

Unübertroffen ist dabei noch der 2. Spieltag, als insgesamt 134.170 Fans den Weg in die zehn Stadien der Drittligisten fanden. Die alte Bestmarke von 122.570 Zuschauern, die am 38. und letzten Spieltag der Spielzeit 2015/2016 aufgestellt worden war, wurden inzwischen auch noch von der zehnten Runde (131.749), vom 12. (129.210) vom 15. (127.235), vom 19. (124.461) und letztmals auch vom 20. Spieltag (128.249) übertroffen. Von daher ist es auch keine Überraschung, dass die 3. Liga mit einem Gesamtschnitt von aktuell mehr als 11.200 Fans pro Begegnung erneut Kurs auf eine historische Bestmarke nimmt.

Düsseldorf hält weiter Bestmarke

Obwohl die aktuelle Spielzeit in der Rangliste der Spieltage mit dem besten Besuch auf den vorderen Plätzen stark vertreten ist, hat der Zuschauer-Bestwert für eine einzelne Partie aus der Premierensaison 2008/2009 weiterhin Bestand. 50.095 Besucher*innen waren dabei, als Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag mit dem 1:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen nach zehn Jahren die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machte. Zwischenzeitlich war der Traditionsverein sogar bis in die viertklassige Oberliga abgestiegen.

Das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den FC Erzgebirge Aue ordnet sich "erst" auf Platz acht ein und sorgte dafür, dass das NRW-Duell zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen aus den Top Ten rutschte. Die Partie zwischen der SGD und den Veilchen vom 7. Spieltag der Saison 2023/2024 vor 31.834 Anhängern ist auch auf Rang neun zu finden. Das Aufeinandertreffen mit der SG Sonnenhof Großaspach am 38. Spieltag der Spielzeit 2015/2016 macht für Dynamo die dritte Begegnung in der Rangliste perfekt.

Zweimal in der Liste ist der heutige Bundesligist RB Leipzig vertreten. Das Heimspiel am 19. April 2014 gegen den SV Darmstadt 98 hatten 39.147 Fans verfolgt. Nur wenige Wochen später wurde dieser Wert gegen den 1. FC Saarbrücken (42.720) noch einmal übertroffen.

Kaiserslautern viermal in den Top Ten

Auch der 1. FC Kaiserslautern, der gleich vier Plätze unter den zehn meistbesuchten Partien belegt, durfte sich innerhalb von nur sehr kurzer Zeit über zwei außergewöhnlich große Kulissen freuen. Das erste Spiel auf dem Betzenberg ohne Zuschauer-Einschränkungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte April 2022 gegen den 1. FC Saarbrücken ließen sich 46.895 Zuschauer*innen im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion nicht entgehen. Bereits im folgenden Heimspiel am 30. April 2022 gegen die U 23 von Borussia Dortmund waren noch mehr Fans (48.416) dabei.

In die vorderen Plätze der Partien mit den höchsten Zuschauerzahlen werden die derzeitigen 20 Drittligisten zwar nicht eingreifen können. Alemannia Aachen verfügt bereits über die größte Stadionkapazität aller Klubs (32.960), knapp vor Dynamo Dresden (32.249). Sollte allerdings der bislang erreichte Durchschnitt von 11.202 Fans nach 220 Begegnungen auch nur annähernd gehalten werden, würde der erst in der vergangenen Saison aufgestellte Drittligarekord von mehr als 3,688 Millionen Zuschauer*innen (Schnitt: 9707) in der laufenden Spielzeit schon wieder deutlich übertroffen werden. Zur Saison 2023/2024 hatte sich die 3. Liga im Vergleich zum Vorjahr (8200) bereits um rund 20 Prozent verbessert. Ein ähnlicher Sprung scheint erneut möglich zu sein.

Die zehn Drittligaspiele mit den höchsten Zuschauerzahlen

Spieltag Saison Begegnung Zuschauer Ergebnis 38 2008/2009 Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen II 50.095 1:0 (1:0) 36 2021/2022 1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund II 48.416 1:3 (0:1) 34 2021/2022 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken 46.985 3:1 (1:0) 37 2013/2014 RB Leipzig - 1. FC Saarbrücken 42.720 5:1 (4:0) 1 2018/2019 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München 41.324 1:0 (0:0) 35 2013/2014 RB Leipzig - SV Darmstadt 98 39.147 1:0 (1:0) 7 2019/2020 1. FC Kaiserslautern - SV Waldhof Mannheim 36.766 1:1 (1:1) 22 2024/2025 Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 31.858 2:1 (1:1) 7 2023/2024 Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 31.834 2:1 (1:0) 38 2015/2016 Dynamo Dresden - SG Sonnenhof Großaspach 31.644 2:1 (0:1)

