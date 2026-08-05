29 Tage Fußball, Begegnung und Austausch: Das German House of Soccer in New York

29 Tage lang war das German House of Soccer (GHOS) in New York ein Treffpunkt für Fußballfans, Partner, Medien und Gäste aus aller Welt. Mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher nutzten während der Weltmeisterschaft das Angebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und machten das GHOS zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs.

Während des Turniers Kanada, Mexiko und den USA begrüßte der DFB zahlreiche Gäste im Herzen Manhattans. Das GHOS bot dabei ein vielfältiges Programm und entwickelte sich schnell zu einer Anlaufstelle für Fußballfans, Partner, Medienvertreter*innen sowie prominente Gäste.

Zu den Besucherinnen und Besuchern zählten unter anderem die GHOS-Botschafter Ann-Katrin Berger und Jürgen Klinsmann, die Weltmeister von 2014 Mario Götze und Thomas Müller sowie die Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen Annalena Baerbock. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Gästen trugen sie dazu bei, das German House of Soccer mit Leben zu füllen und den internationalen Austausch rund um den Fußball zu fördern.

Der DFB bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern, Partnern sowie Mitwirkenden, die das German House of Soccer in New York ermöglicht und zu einem besonderen Treffpunkt für den deutschen und internationalen Fußball gemacht haben.

Wir freuen uns über euer Feedback, eure Eindrücke und Anregungen unter ghos@dfb.de.

Thanks for having us, New York!