Miroslav Klose hat Lionel Messi zum neuen WM-Torrekord gratuliert. "Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter", sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung. "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!"

Klose hatte vor der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit 16 Toren den Rekord gehalten, beim 3:0 zum Auftakt gegen Algerien zog Messi mit einem Dreierpack gleich. Heute nun gelang dem argentinischen Weltmeister von 2022 beim 2:0 gegen Österreich in der 38. Minute der 17. Treffer, bevor er in der Nachspielzeit sogar Nummer 18 nachlegte. Der achtmalige Weltfußballer stieg damit zum alleinigen Rekordhalter auf.

Kloses 16. WM-Tor beim 7:1 gegen Brasilien

Er rechne damit, dass sein Rekord in diesem Turnier falle, hatte Klose schon unmittelbar vor WM-Beginn gesagt: "Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen", so der deutsche Rekordtorschütze. "Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen." Dieser sei "ein Genie".

Klose hatte den vorherigen Rekordhalter, den Brasilianer Ronaldo (15 Tore), im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien beim legendären 7:1 gegen die Gastgeber überholt. Für seine 16 Treffer benötigte er vier WM-Teilnahmen. Messi bestreitet in Amerika seine sechste WM. Er hatte sein WM-Debüt am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland mit 18 Jahren und 358 Tagen bei Argentiniens 6:0 gegen Serbien und Montenegro gefeiert. Dabei bereitete er ein Tor vor und erzielte eins selbst - das erste von bislang 18.