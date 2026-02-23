2,39 Millionen sehen Spitzenspiel Bayern gegen Wolfsburg

Neue Topquote für die Google Pixel Frauen-Bundesliga: 2,39 Millionen Menschen haben das 4:1 der Frauen des FC Bayern München gegen den Dauerrivalen VfL Wolfsburg im ZDF live verfolgt. Das bedeutet einen Marktanteil von 15,4 Prozent. Zudem war die Partie am Samstag noch bei DAZN und MagentaSport zu sehen.

Nach dem Sieg der Münchnerinnen haben die Titelverteidigerinnen bei noch sechs ausstehenden Partien bereits 14 Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Niedersachsen, der allerdings noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat.

Den bisherigen Rekordwert erreichte in der Saison 2023/2024 ebenfalls das Spitzenspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern München. Damals waren es 2,04 Millionen Zuschauer*innen, die das Duell um die Meisterschaft live in der ARD verfolgten.