DFB-Sportgericht
2000 Euro Geldstrafe für Essens Vorstandsvorsitzenden Pfeifer
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Marc-Nicolai Pfeifer, den Vorstandsvorsitzenden des Drittligisten Rot-Weiss Essen, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt.
In der Halbzeitpause des Drittligaspiels gegen den 1. FC Saarbrücken am 26. April 2026 hatte der nicht auf dem Spielbericht aufgeführte Essener Vorstandsvorsitzende vor dem Kabinenbereich gewartet und das Team um Schiedsrichter Martin Wilke lautstark, konfrontativ und beharrlich zur Rede zur Rede gestellt. Hierbei folgte er dem Schiedsrichter-Team trotz der Bitte aufzuhören bis kurz vor die Schiedsrichterkabine. Vor Beginn der zweiten Halbzeit setzte Pfeifer die lautstarke verbale Konfrontation fort. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich daraufhin um fast eine Minute.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Stuttgarts Karazor
Das DFB-Sportgericht belegt Atakan Karazor vom Bundesligisten VfB Stuttgart im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
12.000 Euro Geldstrafe für Waldhof Mannheim
Das DFB-Sportgericht hat den Drittligisten SV Waldhof Mannheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 12.000 Euro belegt.
66.950 Euro Geldstrafe für Alemannia Aachen
Das Sportgericht des DFB hat den Drittligisten Alemannia Aachen mit einer Geldstrafe in Höhe von 66.950 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 22.300 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen zu verwenden.