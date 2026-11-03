2000 Euro Geldstrafe für Aachens Geschäftsführer Azzouzi

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Geschäftsführer Rachid Azzouzi vom Drittligisten Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt.

Der Geschäftsführer hatte sich im Anschluss an das Drittligaspiel beim FC Würzburger Kickers am 15. September 2026 wiederholt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam um Martin Wilke geäußert.

Das Urteil ist rechtskräftig.