DFB-Sportgericht
2000 Euro Geldstrafe für Aachens Geschäftsführer Azzouzi
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Geschäftsführer Rachid Azzouzi vom Drittligisten Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt.
Der Geschäftsführer hatte sich im Anschluss an das Drittligaspiel beim FC Würzburger Kickers am 15. September 2026 wiederholt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam um Martin Wilke geäußert.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Vier Spiele Sperre für Bielefelds Arifi
Das Sportgericht des DFB belegt Aisa Mohand Arifi vom MCH Futsal Club Bielefeld im Einzelrichterverfahren wegen Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach zuvor an ihm begangener sportwidrigen Handlung mit vier Ligaspielen Sperre.
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Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Verfahren gegen Tim Petersen, den Zeugwart von Holstein Kiel, eingestellt und die Vorsperre aufgehoben, da ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vorliegt.
Ein Spiel Sperre für Duisburgs Fleckstein
Das DFB-Sportgericht belegt Tobias Fleckstein vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.