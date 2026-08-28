20 Trainer*innen absolvieren die DFB A+ Lizenz

Mit der Präsentation Ihrer Abschlussleistungen und einer feierlichen Abschlussveranstaltung endete einer von zwei A+ Lizenz Lehrgängen des Deutschen Fußball-Bundes. Die 20 Teilnehmer*innen erwarben in 14 Präsenzphasen von August 2025 bis Juli 2026 die höchste Trainerlizenz im Jugendfußball. Mit den Schwerpunktthemen Individualisierung, Coaching, Spieler*innen-Entwicklung, Spielkompetenz, Spielvision und Periodisierung begann der Lehrgang an der Egidius Braun Sportschule in Leipzig.

Ausbilder Oliver Heine: "Wir haben mit dem Kurs intensive und erfahrungsreiche Präsenzen in elf Monate erlebt. Die individuellen Lernfortschritte waren mit Blick auf die jeweiligen persönlichen Themen der Teilnehmenden sehr interessant zu beobachten. Besonders erfreulich ist es, wenn bereits kurz nach Kursende Teilnehmende rückmelden, im Alltag der neu startenden Saison durch die Lizenz noch besser vorbereitet zu sein. Ich habe den Kurs, zusammen mit Markus Fila, mit großer Freude begleiten dürfen, da die Motivation, sich einzubringen und weiterzuentwickeln, in jeder Phase spürbar war.“

Neben den Präsenzveranstaltungen am DFB-Campus in Frankfurt und der Egidius Braun Sportschule in Leipzig hospitierte der Kurs in den Nachwuchsleistungszentren von Holstein Kiel, Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg, dem VfB Stuttgart, Dynamo Dresden und Hansa Rostock.

Fila: "Hohe Qualität im ehrlichen Feedback"

"Es war in meinem ersten Kurs als Ausbilder beeindruckend zu erleben, wie schnell die Teilnehmenden einen offenen Austausch geschaffen und dabei eine hohe Qualität im ehrlichen Feedback entwickelt haben. Dieses zielgerichtete Miteinander haben sie genutzt, um sich individuell und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit dem Abschluss beginnt nun für alle die Aufgabe, die gewonnenen Erkenntnisse in den Vereinsalltag zu übertragen und dort als Vorreiter*innen Verantwortung für die Entwicklung ihrer Spielerinnen und Spieler zu übernehmen. Ich freue mich, diesen Kurs gemeinsam mit Oliver Heine begleitet zu haben. Mein Dank gilt neben Oli auch allen Teilnehmenden, den Referent*innen für ihre wertvollen Beiträge sowie den Kolleg*innen im Hintergrund, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen des Kurses beigetragen haben“, sagt Ausbilder Markus Fila.

Die 20 Absolvent*innen sind als Trainer*innen in Nachwuchsleistungszentren, in leitenden Funktionen in Leistungszentren, als Stützpunktkoordinatoren oder Verbandssportlehrer*innen tätig. Mit der A+-Lizenz haben sie die höchste Trainerlizenz im Jugendbereich erfolgreich erworben.

Die Absolvent*innen der A+ Lizenz im Überblick:

Lukas Baumer (derzeit vereinslos), Solveig Böhme (Bayrischer Fußball-Verband), Andrina Braumann-Zech (Berliner Fußball-Verband), Agostino Burgarella (Hertha BSC), Emre Büyükakpinar (Iğdır FK), Janek Frensch (SpVgg Unterhaching), Patrick Fuchs (DSC Arminia Bielefeld), Ken Georgi (SG Dynamo Dresden), Dennis Gieseker (VfL Bochum 1848), Benedikt Hammans (1. FC Köln), Max Janta (FC St. Pauli), Alexander Kosbab (Sächsischer Fußball-Verband), Daniel Kufner (Deutscher Fußball-Bund), Maximilian Roos (FC Augsburg), Lukas Rösel (Niendorfer TSV), Linus Schewior (Holstein Kiel), Marcel Schmelzer (vereinslos), Paul Schrievers (SC Freiburg), Manuel Vogt (Württembergischer Fußball-Verband), Hendrik Winkelmann (Deutscher Fußball-Bund)