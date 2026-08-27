In rund einer Woche ist es so weit: Am 5. und 6. September 2026 veranstaltet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zum zweiten Mal das "Wochenende des Amateurfußballs" (WdA) auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main. Gemeinsam mit Medienpartner HIT RADIO FFH lädt der DFB die gesamte deutsche Fußballfamilie ein. Zwei Tage lang gehört die Heimat des deutschen Fußballs den Vereinen, Aktiven, Trainer*innen, Schiris, Ehrenamtlichen, Familien und Fans aus dem Amateurbereich.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr bekommt der Amateurfußball damit erneut eine große Bühne. Die Besucher*innen erwartet bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm mit Ligaspielen aller Altersklassen, Kinderfußball-Festivals, dem DFB-Mobil, Inklusionsfußball, Futsal, Footvolley, Campus-Führungen und zahlreichen Mitmachangeboten. Vor Ort werden viele prominente Gesichter des Fußballs sein, angefangen bei den Weltmeistern Rudi Völler und Mario Götze sowie den Weltmeisterinnen Nia Künzer und Melanie Behringer.

Die DFB-Spitze wird unter anderem von Präsident Bernd Neuendorf, dem 1. DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann, den Vizepräsidentinnen Heike Ullrich und Celia Sasic, Generalsekretär Dr. Holger Blask und Andreas Rettig, dem DFB-Geschäftsführer Sport, vertreten. Auch Frauen-Bundestrainer Christian Wück wird zu Gast sein, ebenso U 20-Trainer Hannes Wolf, Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen und zahlreiche Trainer*innen der U-Nationalmannschaften, darunter Lars Stindl und Christian Wörns.

Neuendorf: "Amateurfußball würdigen und feiern"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Das Wochenende des Amateurfußballs bringt genau die Menschen zusammen, die unseren Fußball ausmachen: Kinder und Erwachsene, Spieler*innen und Trainer*innen, Schiedsrichter*innen und Ehrenamtliche, Menschen aus kleinen Vereinen und bekannte Gesichter aus dem Profifußball. Für zwei Tage wird der DFB-Campus zu ihrem gemeinsamen Treffpunkt. Wir möchten den Amateurfußball würdigen, ihn feiern und in seiner ganzen Vielfalt sichtbar und erlebbar machen. Wir werden gemeinsam ein großes Fußballfest feiern."

Bereits am Freitag, 4. September, wird das Wochenende mit einer Fortbildungsveranstaltung zur Trainingsphilosophie Deutschland (TPD) eingeläutet. Ex-Nationalspieler und U 19-Nationaltrainer Hanno Balitsch sowie Nikola Ludwig, Co-Trainerin der deutschen U 17-Juniorinnen, gestalten das kostenlose Angebot für Trainer*innen aus Amateurvereinen, Lehrkräfte aller Schulzweige und interessierte Eltern. Anmeldungen sind noch bis Montag, 31. August, hier möglich.

Kinderfußball-Festivals und Ligaspiele

Am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher*innen auf dem gesamten Campus der Fußball in all seinen Facetten. Los geht es mit den Kinderfußball-Festivals für G- und F-Jugenden. Anschließend werden auf den Plätzen, auf denen sonst die deutschen Nationalmannschaften trainieren, reguläre Ligaspiele ausgetragen. Am Samstag treffen beispielsweise in der Hessenliga Türk Gücü Friedberg und die U 21 des SV Darmstadt 98 aufeinander. Geleitet wird die Partie von einem aktiven Bundesliga-Schiedsrichter: Richard Hempel hat im Sommer mit 28 Jahren den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und gilt als eines der größten Talente unter den deutschen Schiris. Er vertritt Deniz Aytekin, der aus gesundheitlichen Gründen seinen geplanten Einsatz am "Wochenende des Amateurfußballs" absagen musste.

Am Sonntag steht nach dem Kinderfußball-Festival der E-Jugend unter anderem die Partie der Frauen-Hessenliga zwischen der Spvgg. Oberrad und dem MFFC Wiesbaden auf dem Programm. Diese wird von der früheren FIFA-Unparteiischen und fünfmaligen "Schiedsrichterin des Jahres" Dr. Riem Hussein gepfiffen.

Völler: "Breite und Spitze kommen zusammen"

Auch abseits der Spiele gibt es viel zu erleben: Das DFB-Fußball-Abzeichen, ein Mini-Bolzplatz, Leistungstests, zwei Freestyle-Workshops mit Marcel Gurk, eine Futsal-Einheit unter Anleitung von DFB-Experten und zahlreiche weitere Aktionen laden zum Mitmachen ein. Bei den Führungen, die über den ganzen Tag angeboten werden, können die Besucher*innen außerdem einen Blick hinter die Kulissen des DFB-Campus werfen.

Rudi Völler, Direktor der Männer-Nationalmannschaft, sagt: "Ich freue mich sehr auf diese beiden Tage. Es kommt zusammen, was zusammengehört: Breite und Spitze unseres Fußballs. Viele unserer Nationalspieler haben ihre ersten Schritte in kleinen Vereinen gemacht und dort Menschen getroffen, die sie gefördert, begleitet und für den Fußball begeistert haben. Und so habe ich es selber in Hanau erlebt. Das werde ich immer im Herzen tragen, mir ist bewusst: Ohne diese Arbeit und die Menschen an der Basis gäbe es auch die Erfolge an der Spitze nicht. Deshalb ist es schön, dass wir auf dem DFB-Campus gemeinsam den Amateurfußball feiern."

WdA gratis: Eintritt kostenlos, DFB-TV frei empfangbar

DFB-TV wird das "Wochenende des Amateurfußballs" umfassend begleiten und an beiden Tagen nachmittags für mehrere Stunden vom DFB-Campus senden. Die komplette Berichterstattung wird frei empfangbar zu sehen sein. Am Samstag beginnt die Übertragung um 14 Uhr, am Sonntag um 13.45 Uhr. Durch die Sendungen führt Moderator Patrick Fritzsche. Beide Hessenligaspiele werden live übertragen und von DFB-Direktor Steffen Simon kommentiert, der bereits bei Welt- und Europameisterschaften als Kommentator im Einsatz war.

Der Eintritt zum "Wochenende des Amateurfußballs" ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen empfiehlt der DFB allen Besucher*innen, vorab hier ein Gratisticket zu buchen. Alle Informationen zum Programm, zu den Mitmachangeboten und zu den Gratistickets gibt es auf dfb.de/wda.

Wichtiger Hinweis für die Anreise: Das DFB-Parkhaus ist am Veranstaltungswochenende ausschließlich für Helfer*innen sowie die teilnehmenden Mannschaften und deren Betreuer*innen reserviert. Weitere Parkplätze stehen dem DFB nicht zur Verfügung. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird daher dringend empfohlen.