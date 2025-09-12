Erlebe den Amateurfußball auf ganz besondere Art – an einem ganz besonderen Ort.

Am 5. und 6. September 2026 gehört beim "Wochenende des Amateurfußballs" der DFB-Campus in Frankfurt zum zweiten Mal allein dem Amateurfußball. Auf dem Platz oder daneben – hier trifft sich die ganze Fußballfamilie: von der Basis bis zur Spitze!