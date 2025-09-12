Wochenende des Amateurfußballs
Erlebe den Amateurfußball auf ganz besondere Art – an einem ganz besonderen Ort.
Am 5. und 6. September 2026 gehört beim "Wochenende des Amateurfußballs" der DFB-Campus in Frankfurt zum zweiten Mal allein dem Amateurfußball. Auf dem Platz oder daneben – hier trifft sich die ganze Fußballfamilie: von der Basis bis zur Spitze!
Erlebe den DFB-Campus und feiere mit uns gemeinsam, was uns verbindet: den (Amateur-)Fußball in all seinen Facetten!
Was dich erwartet:
Liga-Spiele aller Altersklassen
Kinderfußball-Festival Smastag und Sonntag (Startplätze werden zeitnah über FUSSBALL.DE per offener Ausschreibung vergeben)
- Qualifizierungs- und Mitmachangebote
- Führungen durch den DFB-Campus
- Futsal & Beachsoccer
- Inklusionsfußball
- Freestyle-Workshops
- Rahmenprogramm & Challenges mit prominenten Gäste
Verpflegung wie auf dem Sportplatz mit Bratwurst, Kuchen und Brezeln, dazu Bier, Kaffee und Softgetränke. Außerdem werden vegetarische Alternativen angeboten. Wichtig: Die Bezahlung erfolgt ausschließlich bargeldlos.
So lief die erste Auflage 2025
Aus organisatorischen Gründen ist der Einlass nur mit einem Gratis-Ticket möglich. Vor Ort wird auch eine Tageskasse geöffnet sein - allerdings abhängig von den vorhandenen Besucherkapazitäten am DFB-Campus.
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen. Das DFB-Parkhaus ist ausschließlich für die Helfer*innen sowie die teilnehmenden Mannschaften mit deren Betreuer*innen reserviert. Weitere Parkplätze stehen dem DFB nicht zur Verfügung.
Keine Hunde erlaubt: Auf dem DFB-Campus sind Hunde leider nicht gestattet. Das ist in der Hausordnung festgehalten. Eine Ausnahme bilden Assistenzhunde.
Anfahrt
Die DFB-Zentrale ist sehr gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden. Unmittelbar vor dem Gebäude befindet sich die Straßenbahnhaltestelle "DFB-Campus", diese ist vom Frankfurter Hauptbahnhof aktuell wie folgt zu erreichen: Bis zur Haltestelle "Vogelweidstraße" fährt ein Schienenersatzverkehr, von dort aus verkehrt die Straßenbahnlinie 17 zur Haltestelle "DFB-Campus". Die Straßenbahnlinie 12 fährt zur Haltestelle "Triftstraße", die etwa fünf Gehminuten vom Gebäude entfernt ist. Etwa zwanzig Gehminuten entfernt befindet sich der S-Bahnhof "Niederrad". Vom Frankfurter Hauptbahnhof erreichen Sie den DFB auch mittels der S-Bahnen-Linien S7, S8 und S9. Vom Frankfurter Flughafen erreichen Sie den DFB vom Regionalbahnhof mittels der S-Bahn-Linien S8 und S9.
Geben Sie im Navi die Adresse Schwarzwaldstraße 121, 60528 Frankfurt, ein. Die Adresse Kennedyallee 274 dient nicht zur Anfahrt. Mit dem Auto kommt man vom Frankfurter Flughafen in knapp zehn Minuten zum DFB-Campus - vom Frankfurter Hauptbahnhof in etwa 15 Minuten. Zu Google Maps
Bitte beachten: Das DFB-Parkhaus ist ausschließlich für die Helfer*innen sowie die teilnehmenden Mannschaften mit deren Betreuer*innen reserviert. Weitere Parkplätze stehen dem DFB nicht zur Verfügung.