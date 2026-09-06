Amateurfußball
Galerie: Das war das zweite "Wochenende des Amateurfußballs"
Ein vollgepacktes "Wochenende des Amateurfußballs" am DFB-Campus ist heute zu Ende gegangen. Seit Freitag drehte sich auf dem sonst den Nationalteams vorbehaltenen Areal alles um die Basis: Neben praxisnahen Fortbildungen für Amateurtrainer, Lehrkräfte und Eltern standen vor allem der Nachwuchs und der Spielspaß im Mittelpunkt. DFB.de zeigt die besten Bilder in einer Galerie.
Auf den Plätzen jagte ein Highlight das nächste: Von Kinderfußball-Festivals der G- bis E-Junior*innen über ein Inklusionsturnier bis hin zu echten Ligaspielen. Besondere Akzente setzten Partien der Hessenliga mit Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichtern sowie Freestyle-Workshops mit Marcel Gurk. Dazu sorgten Campus-Führungen, Mitmachstationen wie das DFB-Fußballabzeichen und prominente Gäste wie Rudi Völler, Nia Künzer, Mario Götze oder Christian Wück für strahlende Gesichter bei Groß und Klein.
Kategorien: Amateurfußball
Autor: dfb
2. "Wochenende des Amateurfußballs" auf dem DFB-Campus
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