DFB-Sportgericht
15.000 Euro Geldstrafe für Freiburgs Ginter
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Matthias Ginter vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt.
Als das Schiedsrichterteam um Daniel Siebert nach der Freiburger Bundesligapartie gegen den FC Bayern München am 4. April 2026 bereits in der Schiedsrichterkabine war, schrie Ginter plötzlich vor dieser und trat von außen gegen die Tür. MIttlerweile hat er sich beim Unparteiischen dafür entschuldigt.
Der Spieler hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.
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Autor: dfb
Ein Spiel Sperre für Hamburgs Muheim
Das DFB-Sportgericht hat Miro Muheim vom Bundesligisten Hamburger SV im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.
Drei Spiele Sperre für Duisburgs Casar
Das Sportgericht des DFB hat Aljaz Casar vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen belegt.
Zwei Spiele Sperre für Bremens Arfaoui
Das DFB-Sportgericht belegt Amira Arfaoui vom Frauen-Bundesligisten SV Werder Bremen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen die Gegnerin mit einer Sperre von zwei Spielen.