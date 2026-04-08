15.000 Euro Geldstrafe für Freiburgs Ginter

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Matthias Ginter vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt.

Als das Schiedsrichterteam um Daniel Siebert nach der Freiburger Bundesligapartie gegen den FC Bayern München am 4. April 2026 bereits in der Schiedsrichterkabine war, schrie Ginter plötzlich vor dieser und trat von außen gegen die Tür. MIttlerweile hat er sich beim Unparteiischen dafür entschuldigt.

Der Spieler hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.