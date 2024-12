1:2 in Belgien: U 23 unterliegt zum Jahresabschluss

Die deutschen U 23-Frauen mussten im vierten und letzten Spiel des Jahres 2024 die erste Niederlage hinnehmen. In Tubize unterlag das Team von Kathrin Peter Gastgeber Belgien trotz zwischenzeitlicher Führung knapp 1:2 (1:0). Zuvor hatten die U 23-Frauen in ihrer Comeback-Saison seit über zwölf Jahren mit deutlichen Siegen gegen Spanien und Frankreich (jeweils 3:0) und einem Remis gegen Italien (2:2) geglänzt.

"Wir sind heute auf einen sehr tiefstehenden Gegner getroffen, der nur darauf aus war, unser Spiel kaputt zu machen", so DFB-Trainerin Peter. "Wir haben uns sehr schwer getan mit dieser Kompaktheit und haben es nicht geschafft, das Spieltempo so hochzuhalten, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Passschärfe, Präzision und Zielstrebigkeit haben gefehlt - so hat Belgien es geschafft, das Spiel langsam zu machen. Wir gehen trotztdem in Führung, weil wir dominant spielen. Anschließend haben wir viel investiert, wurden dann immer wieder mit langen Bällen hinter die Abwehr gefordert, wo wir in Eins-gegen-Eins-Duelle kommen. Es war letztendlich nicht verdient, aber sehr lehrreich."

Weidauers Führungstreffer reicht nicht

Nach den ersten vier Spielen der neu gegründeten Mannschaft zieht Peter ein Zwischenfazit: "Es ist total wichtig, dass wir diese Mannschaft haben. Man merkt, wie eng wir mit der A-Mannschaft zusammen arbeiten, dass wir wirklich der 'Unterbau' für die Frauen-Nationalmannschaft sind. Es haben schon einige Spielerinnen direkt den Sprung geschafft. Die Partien in der U 23-Länderspielrunde haben ein super Niveau, wir haben richtig gute Gegner und werden in unterschiedlichen Bereichen gefordert. Wir können den Spielerinnen dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen."

Mit sechs Wechseln im Vergleich zum überzeugenden Heimsieg gegen Spanien am Donnerstag starteten die DFB-Frauen in die Partie - und das Vertrauen in die neuen Spielerinnen zahlte sich gleich aus. Werder Bremens Sophie Weidauer (41.), die zuletzt als "Torschützin des Monats Oktober" auf sich aufmerksam machte, krönte ihr Startelfdebüt kurz vor der Halbzeitpause mit dem deutschen Führungstreffer.

Belgien ließ sich nur selten aus der Deckung locken und trat offensiv nahezu ausschließlich nach Kontersituationen in Erscheinung. In der 52. Minute bekamen die "Roten Teufel" einen Foulelfmeter zugesprochen, den Elena Dhont verwandelte. 20 Minuten später schnürte die Belgierin den Doppelpack und drehte die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. In der Schlussphase lief Deutschland nochmal an, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen.