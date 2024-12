Zweiter Heimsieg fürs neu formierte DFB-Team: Im vorletzten Länderspiel des Jahres setzte sich die U 23-Frauen-Nationalmannschaft in Unterhaching mit 3:0 (1:0) gegen Spanien durch. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter ging früh durch Tuana Mahmoud in Führung, in der Schlussphase sorgte dann Sophie Weidauer mit einem Doppelpack für den 3:0-Endstand.

Vor 1627 Zuschauer*innen im Stadion am Sportpark in Unterhaching erwischten die DFB-Frauen einen Start nach Maß. Tuana Mahmoud vom SV Werder Bremen stand nach einer Traum-Flanke von der linken Seite von Kapitänin Kristin Kögel (Bayer 04 Leverkusen) goldrichtig und traf sehenswert per Volley zur frühen Führung für die DFB-Auswahl (9.). Auch nach dem Führungstreffer waren die Gastgeberinnen weiter engagiert und überspielten die spanische Viererkette immer wieder.

Die spanische Mannschaft brauchte Zeit, um in die Partie zu finden und kam nach einer knappen Viertelstunde zur ersten Chance. Eine Ecke von der rechten Seite sorgte für mächtig Trubel im Strafraum der deutschen Mannschaft, schließlich war es Marie Müller (Portland Thorns FC), die den Ball auf der Linie rettete (14.). Bis zur Halbzeitpause zog die DFB-Auswahl ihr Spiel weiter souverän auf, kam zu zahlreichen Tormöglichkeiten und ließ in der Defensive kaum etwas anbrennen.

Weidauer mit Doppelpack

Nach Wiederanpfiff kam die spanische Mannschaft mutig aus der Kabine und war offensiv bemüht, schaffte es aber nicht, durch die deutsche Defensive zu brechen. Die deutschen U 23-Frauen übernahmen ab der 60. Spielminute wieder die Spielkontrolle und kamen minütlich zu Torchancen, jedoch scheiterte die Mannschaft von Kathrin Peter immer wieder an der spanischen Keeperin Eunate Aranguren.

Bis zur 85. Minute: Da war es Sophie Weidauer (SV Werder Bremen), die den Ball mit ganz viel Gefühl über Aranguren lupfte und für die Vorentscheidung sorgte. Kurz vor Schluss war es wieder Weidauer, die sich über die linke Seite stark durchsetzte und in die kurze Ecke zum 3:0-Endstand vollendete (89.).

Damit bleibt die deutsche U 23 ungeschlagen, im Oktober war das Team mit einem 3:0 gegen Frankreich und einem 2:2 gegen Italien gestartet. DFB-Trainerin Kathrin Peter hatte Mitte November 23 Spielerinnen für die letzte Maßnahme des Jahres nominiert, in der es zum Jahresabschluss am Montag (ab 16 Uhr) in Tubize noch gegen Gastgeber Belgien geht.