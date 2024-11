U 23 gewinnt zum Auftakt gegen Frankreich

Die deutsche U 23-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die neue U 23-Länderspielrunde gestartet. Im ersten Spiel seit Wiedereinführung der U 23 feierte das Team von Trainerin Kathrin Peter in Frankfurt einen 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen Frankreich. Schon früh brachte Müller (9. Minute) den ersten Ball im französischen Tor unter. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mahmoud (51.) und Wamser (76.) für die deutsche Mannschaft.

Druckvoller begannen die Gäste aus Frankreich. Torhüterin Ena Mahmutovic musste von Beginn an hellwach sein und parierte das erste Mal in dieser Partie einen gefährlichen Schuss der Gäste (5.). Die erste deutsche Chance auf der Gegenseite führte dann direkt schon zum 1:0. Kristin Kögel schoss eine Flanke aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum auf die einlaufende Marie Müller. Ihr Kopf verlängerte den Ball in der 9. Minute ins lange rechte Eck.

Die deutsche Defensive stand weitestgehend stabil und wenn doch ein Schuss auf das Gehäuse von Mahmutovic kam, war sie zur Stelle. So wie in der 15. Minute als sie einen Abpraller nach einer Ecke aus wenigen Metern noch mit dem schnell ausgefahrenen Arm über die Latte lenken konnte. Die nächste Gelegenheit gehörte wieder der Peter-Elf. Shekiera Martinez wurde auf der rechten Seite steil geschickt und flankte im Lauf direkt auf Tuana Mahmoud, die das Leder nicht vollständig traf und an der französischen Torfrau scheiterte (21.). In der nächsten Szene war erneut Martinez beteiligt, als sie eine Bogenlampe auf das gegnerische Tor brachte. Der Schuss war allerdings zu zentral, um der Torhüterin der Gäste Probleme zu bereiten (25.).

Die deutsche Mannschaft überließ in den nächsten Minuten den Französinnen den Ball und agierten aus einem stabilen Defensivkonstrukt. In der 44. Minute kam es zur nächsten deutschen Chance. Mahmoud legte von der rechten Seite auf Gia Corley zurück, die jedoch zu zentral zielte. In der letzten Aktion der ersten Hälfte fasste sich die agile Mahmoud ein Herz und versuchte es mit einem Schuss aus über 20 Metern. Der Versuch landete aber wenige Meter neben dem linken Pfosten.

Mahmoud belohnt sich mit dem 2:0

Auch nach dem Pausentee dauerte es nicht lange bis zur ersten deutschen Möglichkeit, die auch direkt saß. Eine Flanke fast von der Grundlinie aus fand etwa fünf Meter vor dem französischen Tor Mahmoud, die den Ball annahm und ihn in einer flüssigen Bewegung im langen Eck versenkte (51.). Zwei Minuten später wurden die Gäste wieder gefährlich, weil sich die deutsche Hintermannschaft zum ersten Mal uneinig war. Diese Unstimmigkeit nutze Frankreich, um den Ball zu erobern und aufs Tor zu laufen. Mahmutovic kam jedoch rechtzeitig aus dem Tor und konnte den Ball unter sich begraben.

In der 58. Minute wurde Mahmutovic erstmals überwunden, doch der französische Schuss landete nur am Pfosten, im Anschluss klärte die deutsche Verteidigung den Ball aus der gefährlichen Zone. Danach wechselten beide Teams, worunter das Spieltempo litt. Den Gästen fehlte die Durchschlagskraft, während die deutsche Auswahl kein Risiko einging und die Führung in dieser Phase des Spiels verwaltete.

Wamser entscheidet das Spiel vorzeitig

Die vorzeitige Entscheidung leitete die eingewechselte Natasha Kowalski in der 76. Minute ein. Die Französinnen verloren den Ball an das deutsche Offensivpressing, wonach sich Kowalski die Kugel schnappte und im Strafraum Carlotta Wamser bediente. Aus wenigen Meter war es dann ein Leichtes für die Frankfurterin, die den Ball zum 3:0 unter die Latte wuchtete. In den Schlussminuten konnte keine Mannschaft noch eine gefährliche Aktion kreieren, wodurch auch pünktlich Schluss war.

Im zweiten Spiel der Länderspielrunde trifft die U 23 am Montag um 14.30 Uhr in Florenz auf Italien.