Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft hat sich im zweiten Gruppenspiel der europäischen Länderspielrunde 2:2 (2:2) von Gastgeber Italien getrennt. Die Tore für die DFB-Auswahl von Trainerin Kathrin Peter erzielten Vanessa Fudalla und Carlotta Wamser.

Den besseren Beginn in eine turbulente erste Hälfte in Florenz erwischten die Italienerinnen, die in der zehnten Minute durch Monica Renzotti mit 1:0 in Führung gingen. Die DFB-Elf ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beunruhigen und glich bereits in der 19. Minute durch Vanessa Fudalla von RB Leipzig zum 1:1 aus. In der 27. Minute ging die Mannschaft dann mit 2:1 in Führung: Carlotta Wamser von Eintracht Frankfurt markierte ihren zweiten Treffer im zweiten Spiel. Doch der Vorsprung hielt nicht lange, bereits in der 30. Minute glich Melissa Bellucci per Strafstoß aus.

In der zweiten Halbzeit wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt, Tore fielen nach der Pause nicht mehr. Bereits am Freitag hatte die U 23-Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel der Länderspielrunde gegen Frankreich 3:0 gewinnen.