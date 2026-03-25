DFB-Sportgericht
10.000 Euro Geldstrafe für St. Paulis Trainer Blessin
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Alexander Blessin, den Trainer des Bundesligisten FC St. Pauli, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt.
Blessin hatte sich nach dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am 22. März 2026 in einem Interview unsportlich gegenüber Schiedsrichter Florian Badstübner geäußert und dabei dessen Unparteilichkeit infrage gestellt.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Ein Spiel Sperre für Essenerin Meißner
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jacqueline Meißner vom Frauen-Bundesligisten SGS Essen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Meißner war in der achten Minute der Frauen-Bundesligapartie gegen den FC Bayern München am 20. März 2026 von Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Autor: dfb
220.000 Euro Geldstrafe für den 1. FC Köln
Das DFB-Sportgericht hat den Bundesligisten 1. FC Köln im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 220.000 Euro belegt.
Drei Spiele Sperre gegen Bielefelds Mehlem
Das Sportgericht des DFB hat Marvin Mehlem vom Zweitligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Spielen belegt.
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Münsters Auth
Das DFB-Sportgericht hat Moritz Auth vom SC Preußen Münster Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.