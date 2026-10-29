1000 Euro Geldstrafe für Saarbrückens Offensivspieler Pick

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Florian Pick, den Offensivspieler des Drittligisten 1. FC Saarbrücken, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro belegt.

Pick hatte sich nach dem Drittligaspiel gegen den TSV Havelse am 25. Oktober 2026 in einem Interview unsportlich gegenüber Schiedsrichter Maximilian Lotz geäußert.

Das Urteil ist rechtskräftig.