0:2 gegen die USA: U 19-Frauen verlieren vorletzten EM-Test

Die deutschen U 19-Frauen haben im vorletzten Test vor dem Start der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gegen die USA verloren. Auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main unterlag die Mannschaft von Trainerin Melanie Behringer den Amerikanerinnen mit 0:2 (0:1).

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Mannschaften erst einmal ab. Ein wenig aus dem Nichts traf Keria Kemmerly aus 18 Metern zum 0:1, nachdem ihr Schuss von Luzie Zähringer unhaltbar abgefälscht worden war (7.). In der 15. Minute brach dann Edra McGrew auf der linken deutschen Abwehrseite durch, doch DFB-Torhüterin Nelly Smolarczyk konnte den Abschluss aus spitzem Winkel abwehren. Nur zwei Minuten später kam Mia Maas zur ersten deutschen Torchance. Die Torfrau der USA, Daphne Nakfoor, parierte den platzierten Kopfball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld.

Danach verflachte das Spiel etwas und wurde von vielen Ballbesitzwechseln und kleinen Fouls im Mittelfeld dominiert. In der 34. Minute wurde Smolarczyk erneut gefordert – diesmal durch Sealey Strawn. Die Kapitänin der USA scheiterte aus kurzer Distanz an der DFB-Torhüterin. Die letzte Szene der ersten Hälfte gehörte ebenfalls den USA. Erneut kam Sealey Strawn zum Abschluss, aber ihr Versuch aus 16 Metern flog am rechten Pfosten vorbei.

Viel Ballbesitz – wenig Chancen

Die deutsche Mannschaft kam besser in die zweite Hälfte und wirkte griffiger in den Zweikämpfen. Somit kamen die U 19-Frauen auch zu mehr Ballbesitz als in der ersten Hälfte. Es gelang ihnen allerdings weiterhin nicht, zwingende Torchancen herauszuspielen. Die USA hingegen setzten viel auf lange Bälle hinter die Kette. Die Amerikanerinnen hatten auch im zweiten Durchgang die erste große Chance, als Jordyn Hartmann in der 67. Minute eine Direktabnahme nach einem Freistoß über das Tor setzte. Fünf Minuten später parierte Smolarczyk einen weiteren Abschluss. Die anschließende Ecke brachte nichts ein.

Das Stilmittel der USA blieben die langen Bälle, und so tauchte die eingewechselte Riley Cross nach 74 Minuten frei vor dem Tor auf, doch ihr Abschluss blieb ungefährlich. In der Schlussphase wurden die deutschen Frauen noch einmal gefährlicher. Paula Rintzner setzte in der 79. Minute aus halblinker Position den Ball ans Außennetz. Zwei Minuten danach gab es die größte deutsche Chance im Spiel: Eine Amerikanerin verlängerte eine Ecke unfreiwillig auf Paula Rintzner am zweiten Pfosten, doch diese köpfte den Ball aus fünf Metern über das Tor. Den Schlusspunkt der Partie setzte Olivia Stafford, die einen weiteren langen Ball der Amerikanerinnen erlief, Smolarczyk umkurvte und zum 0:2-Endstand ins leere Tor einschob (86.).

Am kommenden Dienstag trifft die deutsche U 19 erneut auf die USA – es ist der letzte Test vor dem Turnier. Die EM-Endrunde findet vom 27. Juni bis zum 11. Juli in Bosnien und Herzegowina statt.