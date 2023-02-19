GRIESHEIM, GERMANY - FEBRUARY 19: Referee in interaction with players on February 19, 2023 in Griesheim, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images for DFB)

Schiris

Anmeldung Neulingslehrgänge

Liebe den Sport. Leite das Spiel.

Schiri sein – das ist Hobby und Leidenschaft. Und es bringt Mehrwerte mit sich, beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung, sportliche Betätigung, Entscheidungskompetenz oder auch kostenlose Stadionbesuche in der Bundesliga. 

Werde jetzt Schiri und damit aktiver Teil der Fußballfamilie.

Aktuell gibt es ein bundesweites Anmeldefenster für die Neulingslehrgänge. In unserer Übersicht findest Du die Links zu den Terminen in den Landesverbänden. Jetzt anmelden!

Ansprechkontakte, Informationen und Ausbildungstermine in deinem Landesverband

  1. Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Zu den Terminen!

    Deine Ansprechperson im Landesverband:

    Felix Wiedemann

    Tel. 0721/4090453

    Felix.Wiedemann@badfv.de

  2. Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Alle Infos!

    Deine Ansprechperson im Landesverband:

    Manfred Trestl

    Tel. 089/54277057

    schiedsrichter@bfv.de

  3. Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Zu den Terminen!

    Deine Ansprechperson im Landesverband:

    Heike Hintze

    Tel: (030) 89 69 94 - 120

    schiedsrichter@berlinerfv.de 

  4. Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Zu den Terminen!

    Deine Ansprechperson im Landesverband:

    Christopher Musick

    Tel: (0173) 6137466

    musickch@aol.com

Wie werde ich Schiri?

Wie alt muss ich mindestens sein, wo kann ich mich anmelden und wie umfangreich ist die Ausbildung? Was habe ich überhaupt davon, Schiedsrichter*in zu sein? Und an wen kann ich mich in meiner Umgebung wenden?

Mehr

Schiri-Karten

Schiedsrichter können im Rahmen der Schiedsrichterbeobachtung kostenfreie Tickets für die Stadien der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga zur dienstlichen Nutzung erhalten.

Mehr

Schiri-Toolbox

Alles, was dein Verein braucht, um mehr Schiedsrichter*innen zu gewinnen. Gestalte deine Werbemittel von der Social-Media-Grafik bis zum Bierdeckel.

Mehr

Unsere Partner

