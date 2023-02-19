Schiris
Anmeldung Neulingslehrgänge
Liebe den Sport. Leite das Spiel.
Schiri sein – das ist Hobby und Leidenschaft. Und es bringt Mehrwerte mit sich, beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung, sportliche Betätigung, Entscheidungskompetenz oder auch kostenlose Stadionbesuche in der Bundesliga.
Werde jetzt Schiri und damit aktiver Teil der Fußballfamilie.
Aktuell gibt es ein bundesweites Anmeldefenster für die Neulingslehrgänge. In unserer Übersicht findest Du die Links zu den Terminen in den Landesverbänden. Jetzt anmelden!
Ansprechkontakte, Informationen und Ausbildungstermine in deinem Landesverband
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Zu den Terminen!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Felix Wiedemann
Tel. 0721/4090453
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Alle Infos!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Manfred Trestl
Tel. 089/54277057
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Alle Infos!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Jens Franke
Mobil 0170-1212448
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Alle Infos!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Oliver Nitzsche
Tel. 0381/1285517
Mobil 0151/550 369 17
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Zu den Terminen!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Bernd Domurat
Tel. 0541 80039844
Mobil 0172/7058654
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Zu den Terminen!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Pascal Rost
Tel. 0177/866 534 1
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Zu den Terminen!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Mihael Polanec
Tel. 0178 667798
Du möchtest deine Schiri-Ausbildung starten? Alle Infos!
Deine Ansprechperson im Landesverband:
Christian Eckle
Tel. 02307-371-505
Wie werde ich Schiri?
Wie alt muss ich mindestens sein, wo kann ich mich anmelden und wie umfangreich ist die Ausbildung? Was habe ich überhaupt davon, Schiedsrichter*in zu sein? Und an wen kann ich mich in meiner Umgebung wenden?
Schiri-Karten
Schiedsrichter können im Rahmen der Schiedsrichterbeobachtung kostenfreie Tickets für die Stadien der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga zur dienstlichen Nutzung erhalten.