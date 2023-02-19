Liebe den Sport. Leite das Spiel.

Schiri sein – das ist Hobby und Leidenschaft. Und es bringt Mehrwerte mit sich, beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung, sportliche Betätigung, Entscheidungskompetenz oder auch kostenlose Stadionbesuche in der Bundesliga.

Werde jetzt Schiri und damit aktiver Teil der Fußballfamilie.

Aktuell gibt es ein bundesweites Anmeldefenster für die Neulingslehrgänge. In unserer Übersicht findest Du die Links zu den Terminen in den Landesverbänden. Jetzt anmelden!